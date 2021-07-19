После успеха – годы неудач

Соединенные Штаты покидают Афганистан

На днях мне написал мой давний товарищ, коллега из Израильского отряда спецназначения «Дювдеван» и поинтересовался: как я отношусь к факту запланированного выхода американцев из Афганистана?

И я волей-неволей задумался. Хотя бы для того, чтобы внятно ответить ему.

Честно говоря, отследив несколько спецопераций начального периода, которые американский спецназ пытался проводить там, где мне и моим друзьям некогда довелось воевать, я потерял интерес к этой теме. То, что пытались делать они, плохо коррелировало со здравым смыслом и логикой планирования и исполнения специальных операций против повстанцев в их собственной стране.

Цели и миссии

Джордж Буш-младший спустя несколько лет после вхождения американских войск в Афганистан сказал: «История военного конфликта в Афганистане – это история первоначального успеха, за которым последовали долгие годы неудач и окончательный крах». Однако признать это американцам мешал поток наркодолларов, который поступал от возрожденного ими наркотрафика в Европу.

Доказать намеренность содействия наркоторговле с фактами сейчас нет возможности. Однако если проанализировать динамику сокращения и роста поставок опиума из Афганистана, напрашиваются определенные выводы.

В 1999 году талибы по религиозным соображениям издали указ об уменьшении опийных площадей на треть – несмотря на то, что доходность от выращивания мака в сравнении с доходностью злаков, например, пшеницы, выше почти в 20 раз, а трудозатраты значительно ниже. Мак растет сам, наподобие сорняка.

По данным UNODC, маковые посевы сократились с 83 тыс. гектаров до двух тысяч.

В первый же год прихода американцев в Афган маковые поля снова выросли до 30 тыс. гектаров, и далее только продолжали расти. А наркорынок Европы вновь наполнился афганским зельем. Американцы же дистанцировались от активной борьбы с производством опиума, заявляя, что уничтожение маковых полей нанесет ущерб афганской экономике и настроит жителей страны против США и местных властей.

При этом афганские власти не раз заявляли, что решить проблему наркотрафика не удастся до тех пор, пока сами американцы не перестанут на этом наживаться. И указывали на маршруты транспортировки наркотиков по воздуху. Военные аэропорты в Афганистане контролируют США, а самолеты ВВС США не подлежат досмотру.

Тайная армия, грязные деньги

Не так давно Newsweek опубликовал результаты двухлетнего журналистского расследования. Оно установило, что Минобороны США создало секретную армию, которая насчитывает несколько десятков тысяч человек. Она находится вне закона и при этом располагает самыми современными видами оружия, военных и шпионских технологий. В ее задачи входит выполнение тайных и, очевидно, далеко не самых чистоплотных операций по всему миру, включая организацию провокаций и создание фейковых новостей.

«В юриспруденции есть популярный принцип: не пойман – не вор. Этим правилом и пользовался президент Обама, который получил Нобелевскую премию мира. Он отказался от открытых войн. Но стал развивать операции, проводимые под прикрытием. И самое главное в таких методах, у вас много возможностей и нулевая ответственность. В любой момент вы можете сказать, что это были не мы», – отметил бывший разведчик Райнер Вольфганг Рупп.

Возможно, по этой причине, представители США и движения «Талибан» в феврале 2020 года подписали соглашение о прекращении затяжного конфликта. То есть не афганское правительство, а только американцы. Однако оно не было выполнено к 1 мая.

Между тем Джо Байден пообещал, что американский контингент начнет покидать Афганистан 1 мая 2021 года, а к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, то есть к 11 сентября, процедура вывода завершится. Союзники по НАТО, у которых и ранее никаких целей, ни военных, ни политических в Афгане не было, тоже уходят.

Предчувствие войны

Вероятность гражданской войны в Афганистане после ухода американцев весьма высока. Уже сейчас талибы начинают диктовать свои условия. Они уже практически контролируют юг Афганистана, их власть абсолютна в Кандагаре, Гельменде, Урузгане и ряде других провинций. Они чувствуют себя хозяевами положения, не снижая уровень насилия практически на всей территории Афганистана.

С начала апреля 2021 года нападения на объекты Афганской национальной армии (АНА) и силы безопасности произошли в 16 провинциях из 34. Только за один месяц, с февраля по март текущего года количество взрывов и целенаправленных нападений выросло на 20%. В результате было убито 305 и ранено 350 человек.

Но, по сообщениям источников в службах безопасности Афганистана, эти цифры сильно занижены. Ежедневные потери в структурах афганских силовиков составляют от 20 до 30 человек. Не сложно высчитать, через какой промежуток времени после ухода американцев из страны сопротивление АНА и СБ Афганистана будет сломлено. Эксперт по вопросам безопасности Мохаммад Шафик Хамдам указывает, что афганские силы безопасности «в финансовом и военном смысле зависят от США, и без американской поддержки их положение будет трудным».

Что будет в стране, не сложно догадаться, просто посмотрев на то, что происходит на юге. Уже сейчас девочки там ходят только в начальную школу. И поскольку талибам наплевать на «либерально-демократические ценности» и гражданские свободы единоверцев, с высокой долей вероятности можно предположить, что афганцев, сотрудничавших с американцами, ждут большие неприятности.

«США пошли на слишком большие уступки талибам. А платить за это придется афганскому народу. Люди разочарованы и чувствуют себя брошенными международным сообществом», – сказал в интервью «Дойче велле» депутат афганского парламента Райхана Азад.

Нужны ли оправдания в борьбе за власть?

Можно, конечно, предположить, что правительство Афганистана все же вступит в мирные переговоры с движением «Талибан», о чем сказано в соглашении между американцами и талибами. И результатом станет подписание общенационального перемирия и формирование правительства страны с включением в него талибов. Международное сообщество ожидает, что талибы присоединятся к политическому процессу урегулирования ситуации в стране. «У группировки не осталось никаких оправданий для продолжения войны», – наивно полагает военный эксперт из Кабула Ассадулла Надим. Однако, учитывая сильные позиции «Талибана», маловероятно, что он захочет делить афганскую берлогу с другим медведем. И потому оправданий в борьбе за власть ему не потребуется.

Тот же Исламабад будет стремиться укрепить влияние талибов и способствовать занятию ими главенствующих позиций в будущем правительстве Афганистана, если оно все же будет коалиционным. Поскольку власть талибов выгодна Пакистану и будет способствовать усилению его позиций в регионе.

Однако мира в Афганистане подобное развитие событий не гарантирует. И, тогда все равно Афганистан ждет новая гражданская резня.

С этого места

Итак, если «Талибан» придет к единоличной власти в стране, тем, кто сотрудничал с «оккупантами», придется уносить ноги. Куда? Некоторые страны, в частности Германия, заявляют о готовности принять беженцев, но далеко не всех.

Так, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия готова принять афганцев, которые сотрудничали с миссией бундесвера. Там уже существует процедура и опыт приема афганских сотрудников миссии, нуждающихся в убежище. С 2013 года в Германию перебрался 781 человек.

Однако это пока только Германия. Куда денутся остальные коллаборационисты? Не исключено, что и в Среднюю Азию. И вот здесь, несмотря на прогнозы некоторых экспертов, которые опасаются экспорта исламизма, скорее стоит опасаться иного. Прибытия, как их уже назвали на Западе, «самой образованной, активной и амбициозной части только начавшего свое развитие афганского общества». Иными словами, проамерикански настроенных афганцев.

Эта публика может стать в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане проводниками либерализма, демократии и других «ценностей» западного мира со всех их прелестями.

На этой ресурсной базе американцы смогут выстраивать структуры, способствующие осуществлению там «цветных революций». Это также прекрасная агентурная база для служб американского разведывательного сообщества.

Конечно, не исключено, что на этой волне попадет в регион и какая-то часть исламистов. Но по большому счету, именно им в Афганистане режим движения «Талибан» угрозы не создаст – «ворон ворону глаз не выклюет». Потому их не должно быть много.

Внутренние угрозы

Вот на что следует обратить внимание российским спецслужбам – как при общении с коллегами из Средней Азии, так и у нас в стране. Ведь наличие огромного количества трудовых мигрантов с юга также создает среду для вербовки коллегам из США или, например, из Пакистана. Необходимо проработать комплекс мер, препятствующих незаконному проникновению иностранцев в Россию. Говорят, она не резиновая!

Да и в самой России стоит посерьезнее присмотреться к таком процессу, как распространение ислама в регионах, которые никогда не были традиционными для этой религии. Речь идет о районах, где добываются углеводороды, имеющие для страны стратегическое значение: Тюмень, Угра, Салехард с подчиненными территориями. В этих районах сейчас ислам принимают не только русские, но и коренные жители Севера, всегда исповедовавшие религию предков. Понятно, что это происходит не само по себе, а в результате активной работы исламских эмиссаров.

А также под воздействием примеров сплоченности, взаимовыручки и поддержки национальных и религиозных группировок. Сейчас уже каждый пятый житель этого региона – мусульманин. В результате бездумной миграционной политики, а точнее, ввиду ее отсутствия в течение долгого времени на территории страны образовалось множество исламских диаспор из Средней Азии и Азербайджана.

В России нет никакой разницы, какую религию кто исповедует: свобода совести!

Другое важно. Проживая в России, и даже являясь ее гражданами, приезжие из соседних стран достаточно ли лояльны к нашей стране?

По этому поводу возникают сильные сомнения, которые подтверждает поведение азербайджанской диаспоры в дни азербайджано-армянского конфликта, когда они вывешивали на домах азербайджанские и турецкие флаги. Тут уж даже и задумываться не нужно – кто за кого. Причем эти действия пресекались не везде.

А инцидент азербайджанцев с полицией 28 мая на трассе «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области! При задержании юные нарушители, принадлежащие к азербайджанской диаспоре, оказали сопротивление, в результате чего случайно был застрелен полицейским Векил Абдуллаев. Следствием этого стало массовое неповиновение и организация стихийного митинга азербайджанской диаспорой с требование выдачи для линчевания полицейского, применившего табельное оружие. Причем многие митингующие были вооружены.

Сообщалось, что семье инспектора ДПС начали поступать угрозы. Их вывезли из поселка Мошково, где они проживали, а дом взяли под охрану. «Близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем. Молодцы они, сплоченные. Как говорится: брат за брата. Все сразу встают и приезжают», – рассказывал порталу NGS.ru муж сестры арестованного полицейского.

Супруга сотрудника полиции Гусева даже записала видеообращение президенту Путину с просьбой о защите. Потому что на начальном этапе местные власти показали свою слабость и не пресекли эти вооруженные беспорядки.

Слава Богу, в дело в Мошкове вмешался лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. И дело стало разбираться в рамках законодательства страны, а не по азербайджанским понятиям.

Что делать

Вот на что следует обратить самое пристальное внимание властей. Ведь это факт гражданского неповиновения! И эта диаспора – реальная пятая колонна в нашей стране. Слияние афганских эмигрантов, прибывших в Россию из стран Средней Азии, с такими «гражданами» может оказаться гремучей смесью, которая рванет в самый неподходящий для России момент. И местом взрыва может стать как названный стратегический регион, так и другие районы страны.

И еще. Хочу заметить, что переход местных жителей названного региона в нетрадиционный для них ислам связан с отсутствием государственной идеологии. Отсутствием воспитания молодежи в духе патриотизма. Отсутствием чувства защищенности у местных жителей перед чужаками.

Нужна государственная идеология, которая будет являть собой цементирующий состав для народов России, объединяя их в единую общность, какой в свое время был советский народ. Тогда всем миром можно справиться с любыми иностранными попытками уничтожить нашу страну, разорвать ее на части. Как извне, так и изнутри. H

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.