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Интерфакс-АВН

Производство и модернизация "стратегов" Ту-160 загрузит предприятия ОАК минимум на семь лет - глава корпорации

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Разработка стратегического бомбардировщика нового поколения идёт по графику, сказал он

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Работы по строительству новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М и модернизации существующего парка самолётов обеспечат загрузку предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) минимум на семь лет, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По стратегической авиации, Владимир Владимирович. Ситуация сбалансирована, контракты с нашим заказчиком в лице министерства обороны подписаны. Они подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию существующего парка "стратегов". Это для казанского завода обеспечит стабильную загрузку на ближайшие десять лет", - заявил Слюсарь.

В ответ на это Путин сказал: "На семь лет как минимум".

"На семь лет как минимум. Если исходить из тех планов, которые заказчик озвучил, это будет на больший период", - сказал глава ОАК.

Он также заявил, что "перспективная программа для дальней авиации (разработка нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА - ИФ) идёт в соответствии с графиком".

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после 10-летнего перерыва будут снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Параллельно с модернизацией парка стратегической авиации для военных разрабатывается принципиально новый самолет - перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК). Он призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160, в том числе гиперзвуковое.

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