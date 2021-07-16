С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)

С-500 успешно прошла испытания. Haber7 проштудировало российские и западные СМИ на эту тему. Все сходятся во мнении, что российская разработка обладает высочайшей эффективностью. Вот и турецкие читатели оценили систему нового поколения. Пока одни уверены, что надо купить ее назло США, другие иронично предостерегают: главное, что чтобы не получилось, как с С-400.

Генерал-майор из зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков отметил, что система противовоздушной обороны нового поколения С-500 "Прометей" успешно прошла испытания. Эксперты обсуждают будущее данной системы.

Генерал-майор Сергей Бабаков в беседе с российским военным средством массовой информации "Красная звезда" рассказал, что наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами нового поколения, ракетами средней дальности системы С-500 способны уничтожить гиперзвуковые самолеты и беспилотные летательные аппараты.

Новая система?

Учебные боевые стрельбы отрабатываются по мишеням, которые имеют технические характеристики, схожие и превышающие возможности современных средств воздушно-космического нападения, отметил Бабаков. Генерал-майор подчеркнул, что в ходе учений тщательно изучаются и учитываются все детали, касающиеся применения военной техники.

Утверждается, что новое оборонительное оружие России может поражать баллистические ракеты противника на расстоянии до 600 километров и самолеты в радиусе около 500 километров.

По словам генерал-майора, зенитные ракетные войска оттачивают свои навыки как по малоразмерным, низколетящим, малоскоростным целям, которые имитируют беспилотные летательные аппараты, так и по высотным, скоростным целям, которые имитируют гиперзвуковые ракеты.

Подготовку зенитных ракетных войск будут осуществлять технические университеты

Помимо военных училищ и академий министерства обороны России, подготовку специалистов для зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил также осуществляют технические университеты страны.

В этом году более тысячи выпускников начали службу в зенитных ракетных войсках.

Примечательные особенности

В декабре прошлого года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что в 2021 году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500, а также радиолокационную станцию большой дальности "Воронеж".

Радиолокационные станции дальнего обнаружения являются основой любого комплекса противоракетной обороны. Существует три модификации семейства РЛС "Воронеж", отслеживающих атаки баллистических ракет и самолетов: Воронеж-М (метровый диапазон), Воронеж-ДМ (дециметровый диапазон), Воронеж-СМ (сантиметровый диапазон). Все три модификации могут работать в единой системе и более точно устанавливать параметры цели.

В начале апреля 2021 года "Алмаз-Антей" сообщил о скором завершении работы над новой высокотехнологичной системой противовоздушной обороны С-500 "Прометей", которую планируется поставить в Вооруженные силы России после завершения боевых испытаний.

Ожидается, что комплекс противовоздушной обороны дальнего действия С-500 станет краеугольным камнем единой "национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны".

28 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов министерства обороны заявил, что зенитные системы С-500 "Прометей", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" и другие передовые системы вооружения скоро встанут на боевое дежурство.

"С-500 будет убийцей F-35"

Как отмечает "Спутник" (Sputnik), разработка С-500 и заявления о том, что система способна преодолеть технологию малозаметности передовых самолетов США, вызвали жаркие споры среди западных военных наблюдателей.

В статье "Нэшнл интерест" (National Interest) от 27 мая отмечалось: "Из всех новейших образцов российского оружия С-500 является одним из самых прямых и высокоэффективных ответов американским истребителям-невидимкам пятого поколения, таким как F-35 "Лайтнинг 2″ (Lightning II) и F-22 "Раптор" (Raptor) производства "Локхид Мартин" (Lockheed Martin)".

А "Драйв" (Drive) в мае 2018 года подчеркнул: "С-500 станут идеальным проектом для обеспечения региональной противоракетной обороны вдоль европейских границ России с НАТО".

По мнению зарубежных наблюдателей, С-500 нельзя назвать в полной мере "последователем" С-400. Потому что это совершенно новое оружие, предназначенное для выполнения более широкого круга стратегических задач.

Комментарии читателей:

Шамс: Турция должна начать совместное производство с Россией.

Нефер: Нужно закупить С-500 и производить в нашей стране.

Ттт: Все эти вооружения России - пустышка, показуха, и не более того. США и Россия ведут гонку империй страха. Нам продали даже не "Панцирь", не С-300, а С-400. Если бы это было полезно, однозначно, не продавали бы.

Гражданин: Давайте купим С-500 немедленно. Пусть подлые США бесятся. Посмотрим, смогут ли они по-прежнему нести всю эту чушь…

Гость: Гражданин, а где С-400, которые мы купили?

Орхан0708: Гражданин, это тебе не пачку сигарет в магазине купить, брат… Спокойно, спокойно…

Джемаль: Я за то, чтобы мы тоже смогли получить такую систему, но все-таки главное - суметь активировать, а если не активировать, то и нет смысла покупать.