Daily Mail (Великобритания): российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем — регион остается горячей точкой

Россия своевременно отреагировала на приближение самолета-разведчика США к российским границам, отправив навстречу непрошеному гостю истребитель. По мнению британских читателей, в этом сообщении нет никакой новости, но некоторые шутят. «О чем волновались американские пилоты, тем ли местоимением они обратились к русским», — пишет один из них.

Российский истребитель Су-30 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Россия утверждает, что американский самолет приближался к их территориальному воздушному пространству

В Кремле заявили, что в результате нарушения российского воздушного пространства не было

Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем и сопровождил его от российской границы. Российский истребитель Су-30 поднялся в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США после того, как 13 июля наземная группа Южного военного округа обнаружила его на своих радарах. Российский центр управления национальной обороной сообщил, что они заметили воздушную цель, приближающуюся к границе страны, и истребитель взлетел, чтобы перехватить ее.

Представитель РЦУНО сказал: "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет EP-3E Ares ВВС США и сопроводил ее".

Российские власти добавили, что истребитель сопроводил американский самолет от границы, прежде чем вернуться на аэродром базирования, добавив, что в результате нарушения границы не было.

Ведомство сообщило в социальных сетях: "13 июля 2021 года воздушная цель, приближающаяся к государственной границе Российской Федерации, была обнаружена над Черным морем с помощью радиолокационного контроля воздушного пространства дежурной ПВО Южного военного округа. "Для классификации воздушной цели и предотвращения нарушений государственной границы Российской Федерации был поднят в воздух дежурный истребитель войск ПВО Южного военного округа Су-30. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Ares ВВС США и взял его для сопровождения. После того, как иностранный военный самолет отвернул от государственной границы Российской Федерации, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования".

В ведомстве добавили: "Полет российского истребителя был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Государственная граница Российской Федерации нарушена не была".

Кремль был возмущен недавними военно-морскими учениями в Черном море, проведенными Украиной и НАТО. В двухнедельных учениях приняли участие десятки кораблей. Российские военные также провели серию параллельных учений в Черном море и на юго-западе России, в ходе которых военные самолеты отрабатывали бомбометания и развертывание ракет ПВО большой дальности для защиты побережья.

В прошлом месяце Россия заявила, что один из ее военных кораблей в Черном море произвел предупредительные выстрелы, и военный самолет сбросил бомбы на пути эсминца HMS Defender, британского королевского военно-морского флота, чтобы прогнать его из района вблизи Крыма, который Москва называет своими территориальными водами.

Россия назвала действия Defender провокацией и предупредила, что в следующий раз она может открыть огонь, чтобы поразить вторгшиеся военные корабли.

Великобритания, которая, как и большинство других стран, не признала аннексию Крыма Россией в 2014 году, настаивала на том, что 23 июня по Defender не стреляли, и заявила, что он шел в украинских водах, когда Россия подняла свои самолеты в воздух и были слышны выстрелы.

Этот инцидент усилил напряженность в отношениях между Россией и союзниками по НАТО. Отношения между Россией и Западом опустились до минимума после окончания холодной войны из-за аннексии Москвой Крыма, ее поддержки сепаратистского мятежа на востоке Украины, обвинений в российских хакерских атаках, вмешательстве в выборы и других раздражающих факторов.

Президент России Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что инцидент с Defender не спровоцировал бы глобальный конфликт, даже если бы Россия потопила британское судно, потому что Запад знает, что он не может выиграть такую войну. Это заявление, по-видимому, указывало на решимость Путина повысить ставки, если подобный инцидент повторится.

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Комментарии читателей

rewiltshire

Когда российский корабль или самолет приближается к американской земле, мы, по-вашему, истребители в воздух не поднимаем? Ну и в чем же тогда разница?

Accuracyassured

Это вообще не новость, такое каждую неделю случается.

Reader

Если мы не вернем в Белый дом Трампа с его разумной администрацией, весь свободный мир окажется в беде!

a King Penguin

В очередной раз российский истребитель залетел в международное воздушное пространство поглядеть на американский самолет электронной разведки. Какое-то время они пролетели рядом, а потом каждый двинулся восвояси. Такое случается как минимум с 1950 года. Никакая это не новость! Иногда русские прилетают посмотреть на наших, иногда мы к ним.

Davecov58

Они это десятилетиями делают. Это как собаки: понюхали друг у дружки под хвостом и разошлись.

T. Ferguson

Единственное, о чем волновались американские пилоты, это тем ли местоимением они обратились к русским.

Olderbutnonethewiser

Мы перехватываем их, они - нас. Эта игра началась еще в холодную войну, Путин просто затеял новую партию.

Get-agrip

Забавно, когда это случается с ними, русским не нравится, а сколько раз они сами так поступали c Великобританией и США - не счесть!

Rootie

Это уже годами тянется. Иногда летчики даже машут друг другу ручкой и летят по своим делам.

Not God

США ищут повод для новой войны после того, как их в Афганистане отпинали боевики "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред). Сверх, блин, держава! 20 лет ищут оружие массового уничтожения и все никак.

Barry G

Путин даже не может позаботиться о собственном народе из-за коронавируса. Поэтому пускает в ход старую советскую тактику - отвлекать от внутренних проблем внешними угрозами.

MaxTrader

Это не новость, а бутерброд ни с чем!

Paul

Мир должен начать бойкотировать все российские (и китайские) товары, пока те не начнут соблюдать международные нормы и законы.

Даррен Бойл (Darren Boyle)