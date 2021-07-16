Business Insider (Германия): военные учения в самом напряженном регионе Европы едва ли пойдут США на пользу

Автор защищает ту точку зрения, что учения «Си бриз» не добавляют безопасности ни США, ни их многочисленным союзникам в регионе. Какова их цель? Поддразнить Россию. А вот цена учений - высокий риск. У сторонников учений «Си бриз» есть тот аргумент, что они объединили все государства Причерноморья против России под водительством США. Ну, и что с того? Автор отмечает, что такому единению против России глупо радоваться. Теперь невозможно участие РФ в совместных с НАТО программах, и это поражение Запада, а не победа.

Главные мысли статьи:

- США и военные других стран НАТО недавно завершили очередные учения "Си бриз" совместно с причерноморскими государствами, включая Украину.

- Совместные военные учения по своей сути неплохи, но США должны участвовать лишь в тех, что согласуются со стратегическими интересами национальной безопасности.

Недавно в Черном море состоялись совместные учения "Морской бриз" с участием США и других стран, включая Украину.

По данным ВМС США, учения "Си бриз" проводятся ежегодно и объединяют большинство причерноморских государств и союзников по НАТО для повышения их ударного потенциала. Хотя совместные военные учения по сути своей - шаг вполне разумный и отнюдь не обязательно воинственный, участие в них должно соответствовать стратегическим интересам национальной безопасности США.

Увы, недавние маневры в Черном море этому правилу не соответствуют.

"Си бриз"-2021 оказался более масштабным, чем все предыдущие учения этого типа, все "бризы" с самого начала этих учений в 1997 году. В этом году на учениях собрались военные из 32 стран с шести континентов. Участвовали все черноморские страны, кроме России.

Отсутствие России едва ли можно считать неожиданностью, учитывая позицию НАТО и нынешнюю напряженность в отношениях с Украиной. Однако участие в них США - ненужная провокация, учитывая, что конфликт между Украиной и Россией остается неурегулированным, а отсутствие России на учениях как будто специально призвано сказать о ее роли потенциального противника.

Учения "Морской бриз" затронули важный вопрос. Как они соотносятся со стратегическими интересами национальной безопасности США? Самый прямой ответ - никак.

В конечном счете эти маневры контрпродуктивны. Они начались всего через неделю после спорного инцидента с британским эсминцем "Дефендер" и российскими истребителями. Версии произошедшего разнятся, но заявление Кремля показывает, что цель российского руководства - создать впечатление, что Россия столкнулась с враждебной угрозой, но может успешно за себя постоять.

Уже церемония открытия морских маневров в Одессе дала понять, что основная задача учений "Си бриз" - подготовиться к российскому конфликту. На церемонии командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа назвал учения "мощным сигналом к поддержанию мира и стабильности в регионе".

Капитан ВМС США Кайл Гант, наряду с другими американскими командующими, подчеркнул, что учения подчеркивают солидарность с Украиной и дают понять, что Черное море - международное, а не собственность одного государства.

Далее Гант заявил, что учения проводятся "исключительно в украинских и международных водах" и прекрасно согласуются с позицией НАТО насчет противозаконной и неправомерной российской аннексии Крыма.

Однако эти утверждения зиждутся на серьезных логических просчетах. Во-первых, стратегическая ценность Украины для США переоценена. Украина не союзник и не член НАТО - и не должна им быть, а периодическими намеками на грядущее украинское членство США лишь рискуют осложнить урегулирование между Киевом и Москвой. Расширение НАТО до границ России уже вызвало напряженность в регионе.

Во-вторых, происходящее в Черном море угрозы национальной безопасности США не представляет.

Учитывая события 2014 года, более всего в свете происходящего в Черном море рискует пострадать репутация США - особенно если Вашингтон будет и дальше подчеркивать свои обязательства перед Киевом. Сторонники таких совместных военных учений нередко указывают на их вклад в сдерживание России. Но в данном случае эти аргументы не выдерживают критики. Судите сами. Призванные защитить Украину учения "Си бриз" проводятся ежегодно. Тем не менее Россия, несмотря на все учения, аннексировала Крым в 2014 году.

Когда Россия вторглась в Крым, США включили заднюю. Это отнюдь не значит, что США должны были вмешаться. Бездействие оказалось сравнительно сдержанным решением. Однако американская клятва солидарности с Украиной теперь кажется несбыточным обещанием, поскольку стало совсем очевидно: маловероятно, что США решатся на войну в защиту Украины от другой ядерной сверхдержавы.

К тому же не за горами другие испытания решимости - например, Тайвань. Если США надеются помешать шагам Китая к объединению, то клятвы солидарности и уверения насчет стратегической важности Черного моря, впоследствии пересмотренные, подрывают доверие и в других местах.

В апреле 2021 года США и НАТО призвали Россию снизить напряженность в Черном море и осудили ее намерения ограничить доступ к ее сектору моря на время военных маневров. Три месяца спустя напряженность нагнетает уже "Си бриз".

США должны принимать решения, исходя из стратегических интересов национальной безопасности. Это касается и совместных учений. Обеспечение доступа Украины к портам Азовского моря и прохода через Керченский пролив в интересы национальной безопасности США не входит.

Скотт Макканн - научный сотрудник Общества Джона Куинси Адамса и выпускник партнерской программы Института Чарльза Коха по внешней политике. Бакалавр политических наук Университета Луизианы и магистр международных исследований Школы международных исследований Джозефа Корбеля при Денверском университете со специализацией по международной безопасности, разведке и разрешению конфликтов.

Скотт Макканн (Scott McCann)