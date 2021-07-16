Расчеты С-300 и С-400 развернули боевые позиции в новых районах в ходе тренировки боевой готовности сил ПВО - ЦВО

Екатеринбург. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" соединений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) развернули боевые позиции в новых районах в ходе тренировки боевой готовности в Поволжье, на Урале и в Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"В тренировке было задействовано более 300 единиц техники и около 1 тыс. военнослужащих из числа боевых расчетов, офицеров управления командных пунктов армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что военнослужащие соединений и воинских частей ПВО, дислоцированные на территории семи субъектов РФ, совершили марши в новые позиционные районы несения боевого дежурства, оборудовали основные, запасные и ложные боевые позиции. Кроме того, в ходе учебно-боевой работы расчеты С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" отработали защиту административных объектов и территорий от средств воздушного нападения условного противника, Для обеспечения самоприкрытия систем ПВО были задействованы зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", а боевые расчеты С-300 и С-400 после условного боевого применения заняли запасные боевые позиции.

С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - система ПВО дальнего действия. Выполняет задачи по прикрытию войсковых группировок и стратегических объектов, стационарных пунктов управления, военных баз, административных центров и объектов промышленности от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.