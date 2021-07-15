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РИА Новости

Шойгу заявил, что в российской армии наивысший в мире процент современного вооружения и техники

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России лучше других стран оснащены современной техникой, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - сказал он на встрече с коллективом компании "Роствертол".

При этом в стратегических ядерных силах, которые Шойгу назвал основой системы сдерживания, этот показатель составляет 83 процента.

В этой связи министр выразил благодарность российским ученым и конструкторам, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания к Федеральному собранию".

По его словам, за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить всю ситуацию войсках и отношение к армии в обществе.

Ни у кого не осталось сомнений в том, что Вооруженные силы России сегодня — одна из самых современных армий мира, резюмировал министр.

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