Россия будет самыми жесткими мерами реагировать на нарушения, подобные действиям эсминца Британии Defender у берегов Крыма - Совбез РФ

Эскадренный миноносец D 36 Defender типа 45 ВМС Великобритании по прибытии в Батуми (Грузия) после перехода из Одессы и инцидента у побережья Крыма, 25.06.2021.

Государственная принадлежность военных кораблей-нарушителей учитываться не будет

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Россия не допустит провокаций у берегов Крыма, наподобие той, что совершил британский эсминец Defender, последует жесткая реакция, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил", - сказал он в интервью "Российской газете".

Он назвал инцидент с британским эсминцем Defender 23 июня в Черном море "спланированной провокацией".

"Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна - это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена", - сказал Попов.

"Недоумение вызывает реакция на это событие высокопоставленных должностных лиц Великобритании. Так, по заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба, Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.