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Интерфакс-АВН

Россия увеличивает количество "Кинжалов" - Совбез

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Х-47М2 «Кинжал»
Х-47М2 «Кинжал».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Россия наращивает количество высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал", сообщил замсекретаря Совбеза Михаил Попов.

"В войска в плановом порядке поступают современные образцы вооружения и военной техники. На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

Попов добавил, что Россия "опережает многие передовые армии мира в развитии новых вооружений при гораздо меньшем военном бюджете".

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Проекты
ГЗЛА
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