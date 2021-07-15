Россия увеличивает количество "Кинжалов" - Совбез

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Россия наращивает количество высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал", сообщил замсекретаря Совбеза Михаил Попов.

"В войска в плановом порядке поступают современные образцы вооружения и военной техники. На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

Попов добавил, что Россия "опережает многие передовые армии мира в развитии новых вооружений при гораздо меньшем военном бюджете".