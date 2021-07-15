Уровень новейших вооружений в российской армии составляет больше 70%, в ядерных силах - больше 80% - Шойгу

Ростов-на-Дону. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Российские Вооружённые силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира - почти 71%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".

"Если говорить о стратегических ядерных силах, - отметил министр, - то уровень современности больше чем 80 процентов. 83 процента - это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита".

По словам Шойгу, здесь надо говорить с благодарностью о российских учёных, конструкторах, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания к Федеральному Собранию".