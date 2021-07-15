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РИА Новости

В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия

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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности ставит задачу сохранить лидерство России в разработке новых видов вооружений, а общая доля современного оружия в ВС РФ должна оставаться на ниже 70%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.

"В этой связи в Стратегии определена задача по сохранению лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов вооружения, военной и специальной техники, а также по поддержанию на высоком уровне морально-политического и психологического состояния военнослужащих", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

По его словам, победа в любой войне обеспечивается людьми и средствами вооруженной борьбы, которые находятся на вооружении.

"В 2020 году мы выполнили поставленную президентом Российской Федерации задачу – довели оснащенность Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения и военной техники до уровня 70%. Теперь необходимо этот показатель поддерживать на заданном уровне", - заявил Попов.

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