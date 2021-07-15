Войти
РИА Новости

В Совбезе заявили, что Британия не исключила военных провокаций в российских водах и в будущем

709
0
0
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления официального Лондона подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По его словам, вызывает недоумение реакция высокопоставленных должностных лиц Великобритании на недавнюю ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море.

"По заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба, Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем", - сказал Попов.

"Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Борису Джонсону или Доминику Раабу – что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?" - добавил замсекретаря Совбеза.

В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.07.2021
В Крыму заявили, что на новые проходы британских кораблей последует жесткий ответ
05.07.2021
Песков назвал инцидент с эсминцем Defender, нарушившим границы России, провокацией
25.06.2021
TNI (CША): так прогнала Россия британский эсминец бомбами или нет?
25.06.2021
Читатели газеты Le Figaro заявили о победе России в ситуации с британским эсминцем Defender
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 20:33
  • 21
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 15.07 20:23
  • 23
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 15.07 20:22
  • 39
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 15.07 19:45
  • 15
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 15.07 18:57
  • 850
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.07 18:27
  • 171
Есть ли будущее у танков?
  • 15.07 17:09
  • 2
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
  • 15.07 12:18
  • 6
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 15.07 09:13
  • 1
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
  • 15.07 09:11
  • 1
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 15.07 06:38
  • 18
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 15.07 06:15
  • 2
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 15.07 03:29
  • 3
Инновационный комплекс мирового уровня появится в Москве уже в ближайшие годы
  • 15.07 02:01
  • 11
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 15.07 01:57
  • 45
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна