В Совбезе заявили, что Британия не исключила военных провокаций в российских водах и в будущем

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления официального Лондона подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По его словам, вызывает недоумение реакция высокопоставленных должностных лиц Великобритании на недавнюю ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море.

"По заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба, Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем", - сказал Попов.

"Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Борису Джонсону или Доминику Раабу – что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?" - добавил замсекретаря Совбеза.

В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ России.