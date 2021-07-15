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Интерфакс-АВН

Россия предлагала США договориться на саммите о недопустимости любой войны, а не только ядерной - источники

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: facebook.com/RusEmbUSA

Но стороны "пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война"

Душанбе. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона предлагала США зафиксировать в совместном заявлении по итогам саммита РФ - США недопустимость "любой войны" между двумя странами, а не только ядерной, как это было в обозначено в итоговом документе, сообщил журналистам источник в российской делегации.

По его словам, на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе с российской стороны было заявлено, что договоренности президентов РФ и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом.

По данным источников, российская делегация сообщила, что РФ хотела "в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны" с США, "но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами", но стороны "пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война".

Как подчеркнул источник, делегация РФ выразила надежду, что "Соединенные Штаты не держат планов развязывания конфликта с РФ с помощью обычных вооружений".

Российская сторона на заседании также заявила о продолжавшемся многие годы разрушении Вашингтоном системы контроля над вооружениями, в том числе напомнила о выходе США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Вместе с тем было отмечено, что "благодаря ответственной позиции администрации (президента США) Джо Байдена удалось сохранить Договор о стратегических наступательных вооружениях", который был продлен на 5 лет.

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Россия
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РСМД
ШОС
Ядерный щит
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