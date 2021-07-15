Страны ШОС готовы оказать помощь Афганистану в борьбе с вызовами безопасности в регионе - заявление

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Страны Шанхайской организации сотрудничества осуждают продолжающееся насилие в Афганистане, готовы оказывать помощь стране в борьбе с вызовами безопасности в регионе, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств-членов ШОС, принятом по итогам встречи в формате Контактной группы "ШОС-Афганистан".

"Осуждаем продолжающиеся в Афганистане насилие и террористические атаки, жертвами которых становятся мирные граждане и представители органов государственной власти, и выступаем за их скорейшее прекращение. Констатируем, что одним из ключевых факторов нестабильности в этой стране остается деятельность международных террористических организаций", - говорится в заявлении.

Страны ШОС выразили глубокую озабоченность в связи с возрастанием напряженности в северных провинциях Афганистана "в результате резкого усиления концентрации различных террористических, сепаратистских и экстремистских группировок".

"Считаем важным наращивать совместные усилия государств-членов ШОС в целях противостояния терроризму, сепаратизму и экстремизму", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается готовность государств-членов ШОС "развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с вызовами и угрозами безопасности в регионе, прежде всего с терроризмом и наркопреступностью во всех их формах и проявлениях, совместно противостоять "двойным стандартам" в решении этих задач".

Страны ШОС заявляют об уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана, а также намерении содействовать Афганистану "в становлении в качестве страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков".

"Настоятельно призываем все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами-членами ШОС", - говорится в заявлении.