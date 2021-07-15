Более 500 ед. боевой техники поступило на вооружение войск ЮВО за полгода

ЦАМТО, 14 июля. В течение шести месяцев 2021 года на вооружение войск Южного военного округа (ЮВО) поступило более 500 ед. боевой, автомобильной и специальной техники, а также различных видов вооружения.

Об оснащении войск современными образцами вооружения и техники сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

"Обеспеченность округа современными образцами вооружения и военной техники составляет 70 проц., в июне поставлено более 150 ед., что составило 10 проц. от годового плана", – рассказал генерал армии А.Дворников.

На вооружение войск округа в первом месяце лета по государственному оборонному заказу поставлено более 100 ед. бронетанкового вооружения и порядка 50 ед. техники для родов войск и служб.

Командующий войсками ЮВО подчеркнул, что к концу года доля современных видов вооружения и техники в войсках округа составит 71 проц., сообщает пресс-служба Южного военного округа.