На МВТФ "Армия-2021" представят разработки 11 научной роты войск РХБ защиты ВС РФ

ЦАМТО, 14 июля. В ходе МВТФ "Армия-2021" будут представлены разработки 11 научной роты Военной академии войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ.

В числе экспонатов, которые представят операторы научной роты, аппарат для плазменной дезинфекции мест присутствия человека "SCORPIUS". Он позволяет быстро дезинфицировать поверхности и объемы пространств, где регулярно присутствуют люди. Его компактность и производительность позволяют значительно повысить эффективность работы при проведении очистки в замкнутых пространствах любого размера.

Кроме того, военнослужащие продемонстрируют бифункциональный радиационно-защитный экран, комплект для активного привлечения и автоматического отлова летающих переносчиков возбудителей особо опасных инфекций, комплексное средство защиты военнослужащего "противогаз-бронешлем" второго поколения и другие разработки, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.