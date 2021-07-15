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Интерфакс-АВН

Принимавшие участие в крупномасштабном учении в Тихом океане корабли ТОФ вернулись во Владивосток

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Борис Бутома
Однопалубный большой морской танкер "Борис Бутома".
Источник изображения: http://alluremedia.com/

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Танкеры "Иркут" и "Борис Бутома", гидрографическое судно "Маршал Геловани", госпитальное судно "Иртыш", морские буксиры, участвовавшие в крупномасштабном учении в Тихом океане, прибыли в пункт постоянной дислокации, сообщил в среду журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Николай Воскресенский

"Во Владивосток после длительного плавания вернулись суда Тихоокеанского флота, которые более двух месяцев обеспечивали действия отрядов кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того суда приняли участие в учении с группировкой сил в дальней морской зоне, которое проводилось в центральной части Тихого океана", - сказал Воскресенский.

По данным военных, танкеры за время плавания провели более 25 заправок боевых кораблей топливом и водой, пополнение запасов осуществлялось как в дрейфе, так и на ходу, в соответствии с погодными условиями.

В пресс-службе подчеркнули, что большой морской танкер "Борис Бутома" совершил деловые заходы в порты Вьетнама и Филиппин.

"Гидрографическое судно "Маршал Геловани" в период похода выполнило гидрометеорологические и гидрографические работы на протяжении около 15 тысяч линейных километров, установил семь гидрологических станций, провел почти 400 гидрометеорологических погодных наблюдений, а также реализовало научно-исследовательскую программу в центральной части Тихого океана", - сообщили во флоте.

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