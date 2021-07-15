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ТАСС

Частный "Киноспутник" для детальной съемки Земли намерены запустить на орбиту в 2024 году

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Спутник "Таблетсат-Аврора"
Спутник "Таблетсат-Аврора" компании "Спутникс".
Источник изображения: Sputnix

Компания "Спутникс" разрабатывает платформу "Паллада" для низкоорбитальных спутников массой от 80 до 200 кг

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский частный космический аппарат, который будет оснащен камерой метрового разрешения для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), получил название "Киноспутник", он отправится на орбиту через три года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Спутникс".

Компания разрабатывает платформу "Паллада" для низкоорбитальных спутников массой от 80 до 200 кг. "Первый аппарат под названием "Киноспутник", который предполагается запустить на орбиту в 2024 году, будет иметь на борту мультиспектральную камеру метрового разрешения", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в "Спутниксе", такой аппарат может быть основой многоспутниковой группировки оперативного ДЗЗ. Спутник можно будет отправлять на орбиту как попутным запуском, так и кластерным. Проект реализуется при поддержке Национальной технологической инициативы, которая предоставляет грант на условиях софинансирования, пояснили в компании.

Основной задачей разработки платформы "Паллада" является уменьшение массы и габаритов спутниковой платформы с сохранением функционала больших космических аппаратов. Предполагается, что сначала она будет использоваться для ДЗЗ, а в перспективе - для предоставления услуг космической связи и в научных целях.

В ноябре 2019 года "Спутникс" сообщил о планах разработать вместе с холдингом "Российские космические системы" (входит в Роскосмос) новую платформу для спутников массой от 80 до 200 кг. Как отмечали тогда в компании, летные испытания запланированы на 2024 год, а первые продажи - на 2025 год.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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