Йеппе Кофод: я не питаю никаких иллюзий — Россия вполне может сделать это снова (Berlingske, Дания)

Глава МИД Дании Йеппе Кофод в очередной раз заявил, что вторжение России в датское воздушное пространство «не должно повториться». Но Дания никак не может помешать российским истребителям сделать то же самое снова. Эксперт вспоминает историю со сбитым турками российским самолетом.

Прошло меньше года с тех пор, как министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод (Jeppe Kofod) в последний раз заявлял, что вторжение России в датское воздушное пространство "не должно повториться". И вот два российских истребителя вновь влетели на территорию Дании - причем дважды за одно утро.

И Дания никак не может помешать им сделать то же самое снова в следующем году - ни военными, ни дипломатическими способами.

Когда в августе 2020 года российский истребитель вторгся в датское воздушное пространство над Борнхольмом, с российским послом в Дании был проведен очень суровый разговор.

По словам министра иностранных дел Йеппе Кофода, послу "дали понять, что такое повториться не должно". Но все повторилось - менее чем через год.

В пятницу, 11 июня, в 11:08 два истребителя пересекли границу датского воздушного пространства и пробыли на территории Дании две минуты. Через полчаса они повторили маневр.

"Это серьезно и неприемлемо", - сказал Йеппе Кофод в этот раз. И вызвал посла России в МИД, чтобы "однозначно дать понять, что Дания относится к этому инциденту очень серьезно".

Berlingske спросила Йеппе Кофода, есть ли у него основания полагать, что он выступал с осуждением в адрес России, нарушающей наши границы, в последний раз.

"Я не питаю никаких иллюзий - Россия может сделать это снова", - ответил глава внешнеполитического ведомства. Поговорить с Йеппе Кофодом не удалось - министр прислал ответы на вопросы в письменном виде.

"Подобные действия России уважения к международным правилам не демонстрируют. Но значит ли это, что мне нет смысла стучать кулаком по столу и выражать протест? Конечно, нет. Такое поведение неприемлемо, оно не должно повторяться. Не высказать это россиянам было бы трусостью", - написал Йеппе Кофод.

Berlingske: Какие политические и дипломатические варианты действий есть у Дании, если российские истребители снова вторгнутся в датское воздушное пространство?

Йеппе Кофод: Послу России недвусмысленно дали понять, что это совершенно не приемлемо и что мы, само собой, не хотим, чтобы это повторилось. Определенно, послов вызывают на беседу не каждый день. Это примечательный дипломатический шаг, который находит отклик в соответствующей стране.

"Эти события показывают, что ситуация в области безопасности в Балтийском регионе ухудшилась, что мы должны продолжать укреплять НАТО и еще теснее сотрудничать с соседями по региону, чтобы быть в состоянии ответить на вызовы России", - добавил Йеппе Кофод.

Дипломатический театр

Когда в прошлом году российский истребитель влетел в датское воздушное пространство, это, судя по всему, было непреднамеренное нарушение. Самолет следовал за американским бомбардировщиком B52, который прошел над Балтийским морем и Данией.

С другой стороны, вряд ли стоит сомневаться, что два российских истребителя в датском воздушном пространстве две недели назад были преднамеренной провокацией. Скорее всего, ее предприняли в ответ на большие военно-морские учения НАТО в Балтийском море.

В тот же день Йеппе Кофод сообщил, что Дания обсудит этот инцидент в НАТО.

Когда через несколько дней после саммита альянса в Брюсселе главы государств НАТО выступили с заявлением, среди нескольких других причин для тревоги упоминались и нарушения Россией воздушных границ некоторых стран. А сутки спустя российские истребители в один и тот же день вторглись в воздушные пространства Латвии и Литвы.

Отдельным членам альянса стоит воспринять это как напоминание, что нужно самим блюсти собственные границы, подчеркивает Хенрик Брайтенбаух (Henrik Breitenbauch), глава Центра военных исследований при Копенгагенском университете.

"Эти государства, так сказать, одни дома. То есть они сами несут ответственность за свой суверенитет, в том числе за охрану подступов к своей территории на суше, в воздухе и на море, - говорит он. - Поэтому министры выступают с заявлениями и осуждают нарушения России, вызывают послов. Россияне в той или иной степени это тоже серьезно воспринимают, но очень вероятно, что в следующем году они снова примутся за свое".

Таким образом, все абсолютно сознательно играют в некоем дипломатическом театре, где каждому известна его роль.

"Понятно, что это серьезное дело. Но в то же время это и межгосударственная игра. Если бы Дания не осудила нарушения, сформировалась бы норма, согласно которой можно вот так пользоваться нашим воздушным пространством. Речь идет о сохранении нормы неприкосновенности нашей территории. В России это прекрасно знают", - объясняет Хенрик Брайтенбаух.

Военные возможности исчерпаны

С военной точки зрения нереально удерживать российские самолеты за пределами датского воздушного пространства. Единственный рабочий вариант - это поднимать в воздух датские F-16, чтобы они сопроводили российские самолеты за пределы воздушного пространства Дании, - по крайней мере сейчас. Так говорит майор Карстен Марруп (Karsten Marrup), глава Центра воздушных операций при Академии вооруженных сил.

"В данной конкретной ситуации, если говорить популярно, самолеты встречают пограничники, именно они им командуют идти на разворот. По сути, они их выгоняют. Чисто в военном смысле только это мы сейчас и можем сделать".

В 2015 году Турция сбила российский самолет рядом с сирийской границей. Это стало кульминацией длительной конфронтации между двумя странами. И, между прочим, почти довело их до войны.

Такое состояние продолжалось семь месяцев, пока турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, наконец, не извинился за сбитый истребитель в письме Владимиру Путину.

"Турция сбила российский истребитель, который оказался в турецком воздушном пространстве. Но это, конечно, очень дерзкий шаг. В случае Дании такая реакция была бы чрезмерной, коль скоро российские истребители не выглядят угрозой", - рассуждает майор Карстен Марруп.

Два российских истребителя вблизи Борнхольма в июне не были оснащены ракетами, во всяком случае на виду. В обоих случаях они покинули датское воздушное пространство через две минуты.

Русские в воздухе

11 июня 2021 года два российских истребителя пересекли датскую границу к северу от Борнхольма и тем самым вторглись в датское воздушное пространство. Ровно через полчаса они проделали то же самое снова.

Этот эпизод привлек большое внимание общественности, и его осудило датское правительство, после чего российского посла в Дании вызывали на беседу в министерство иностранных дел.

Стеффен Нюбоэ Макги (Steffen Nyboe Mcghie)