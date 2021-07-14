Минобороны завершило подготовку материально-технической базы для реконструкции Восточного участка БАМа - Шойгу

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Подготовка материально-технической базы к реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) завершена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Группировка сил и средств развёрнута в полном составе. На сегодня она составляет 1038 человек и 693 единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

По его словам, "подготовка материально-технической базы завершена".

Министр сообщил, что наведены четыре технологические паромные переправы, через которые уже перевезено свыше двух тысяч единиц техники.

В настоящее время от лесонасаждений очищена полоса протяжённостью 14,8 км, проведена отсыпка почти 18-ти км притрассовых временных дорог, сказал Шойгу.