Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны завершило подготовку материально-технической базы для реконструкции Восточного участка БАМа - Шойгу

592
0
0
Железнодорожные войска
Железнодорожные войска.
Источник изображения: in24.org

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Подготовка материально-технической базы к реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) завершена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Группировка сил и средств развёрнута в полном составе. На сегодня она составляет 1038 человек и 693 единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

По его словам, "подготовка материально-технической базы завершена".

Министр сообщил, что наведены четыре технологические паромные переправы, через которые уже перевезено свыше двух тысяч единиц техники.

В настоящее время от лесонасаждений очищена полоса протяжённостью 14,8 км, проведена отсыпка почти 18-ти км притрассовых временных дорог, сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
08.04.2020
Шойгу заявил о готовности ВС России к борьбе с коронавирусом
30.09.2019
Бывший командующий Балтфлота сравнил ракеты "Гранит" и "Калибр"
19.04.2018
В Ростовской области достроили военный городок для 150-й мотострелковой дивизии
30.11.2016
Более 80 соединений ЦВО получат в 2016 году новейшее оружие
13.10.2014
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
28.05.2014
Военная техника Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год