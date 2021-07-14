Московская конференция по безопасности стала первой в 2021 году авторитетной площадкой для очного обсуждения глобальных проблем - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве.

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Девятая Московская конференция по международной безопасности, которая проходила с 22 по 24 июня в столице России, стала первой в этом году площадкой высокого уровня, где профильные специалисты очно обсудили актуальные вопросы безопасности в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на санитарные ограничения, её (конференцию - "ИФ") посетило 700 делегатов из 109-ти стран и шести международных организаций, а также 94 представителя зарубежных неправительственных организаций и эксперта в области безопасности", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он отметил, что 55 делегаций возглавили министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов, некоторые руководители оборонных ведомств участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции.

"В этом году форум стал первой площадкой высокого уровня, где военные специалисты в очном порядке обсуждали актуальные вопросы безопасности в мире", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, "особое внимание было уделено различным аспектам глобальной и региональной стабильности, а также проблематике развития военного сотрудничества в условиях пандемии и осложнения международной обстановки".