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Интерфакс-АВН

Разрабатывается дорожная карта по распоряжению устаревшим имуществом Минобороны на верфях - Шойгу

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Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи"
Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи".
Источник изображения: © Александр Саверкин/ТАСС

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - В российском военном ведомстве разрабатывается дорожная карта по распоряжению имуществом, которое находится на судостроительных заводах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На предприятиях промышленности находится более 19-ти тысяч единиц материальных и технических средств. В настоящее время разрабатывается дорожная карта по организации распоряжения этим имуществом до конца 2022 года. Решение данных задач напрямую связано с повышением эффективности работы судостроительных корпораций", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Обсуждая вопрос повестки, касающийся морально и физически устаревшего имущества Минобороны на судостроительных предприятиях, министр отметил, что оно не имеет дальнейших перспектив применения в Вооружённых силах.

Освобождаясь от устаревшей собственности, предприятия снижают затраты на её хранение, высвобождают производственные площади для выполнения заданий государственного оборонного заказа. При этом особенно важно, что утилизация отходов производства положительно сказывается на экологии", - сказал Шойгу.

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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