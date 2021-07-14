Шойгу заявил о планах усилить мощь ядерной триады за счёт повышения боевой эффективности "стратегов" Ту-160М

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Повышение боевой эффективности стратегических ракетоносцев Ту-160М - важнейшая задача, решить которую помогут новые авиадвигатели НК-32 второй серии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Поговорим о реализации плана поставок двигателей для самолётов Ту-160М. Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности - одна из наших первоочередных задач", - сказал Шойгу.

По его словам, продвинуться в решении этой задачи "можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полёта за счёт уменьшения удельного расхода топлива".

"На совещании обсудим, как изготовитель и поставщик двигателей - акционерное общество "ОДК-Кузнецов" - выполняет свои обязательства перед министерством обороны", - констатировал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что на Казанском авиазаводе после длительного перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады. Сообщалось, что внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счёт расширения спектра вооружения. Для этой машины и делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта "стратегов" на одну тысячу километров.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между министерством обороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание 10 ракетоносцев в стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в военном ведомстве сообщали о планах заказать 50 таких машин.

Первый опытный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого самолёта, взлетел 2 февраля 2020 года.

В настоящее время на вооружении российских Воздушно-космических сил находится 16 самолетов Ту-160. По планам Минобороны, все они пройдут глубокую модернизацию в облик Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Самолёт предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").