Войти
ЦАМТО

В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" ВДВ проведут круглый стол по перспективам развития АСУ

647
0
0
АСУ «Фундамент-М»
АСУ «Фундамент-М».
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

ЦАМТО, 13 июля. Повышение боевых возможностей Воздушно-десантных войск (ВДВ) для оперативного выполнения задач по пресечению кризисных ситуаций предусматривается за счет развития и оснащения их современными вооружением и военной техникой.

За последние три года ВДВ успешно провели серию экспериментов по десантно-штурмовым действиям на вертолетах, в том числе на маневрах "Восток-2018", совместных стратегических учениях "Центр-2019" и "Кавказ-2020", где были апробированы различные виды вооружения, военной и специальной техники.

Немаловажным элементом учений стала организация системы управления при совместных действиях подразделений Воздушно-десантных войск и армейской авиации.

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" командование ВДВ организует работу круглого стола, который станет площадкой для обсуждения перспектив развития автоматизированных систем управления для Воздушно-десантных войск.

Актуальность проведения круглого стола обусловлена несколькими основными факторами: созданием автоматизированных систем управления нового поколения, совместной работой с промышленностью по модернизации существующих и разработке систем управления нового поколения, а также проведением ряда работ по военно-научным исследованиям в области организации управления и в ходе применения десантно-штурмовых соединений в условиях современных высокодинамичных военных конфликтов, в том числе гибридного характера.

На единой площадке за круглым столом соберутся специалисты различных отраслей промышленности – разработчики, производители, ученые, эксплуатанты и заказчики. Такой формат диалога всегда дает максимальный эффект и широко используется в ВДВ.

Ожидается, что основным результатом работы круглого стола станет формирование единых подходов к разработке научно-обоснованных требований к вооружению, военной и специальной технике десантно-штурмовых соединений нового типа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
26.03.2021
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
06.01.2021
Конкурсы Армейских международных игр 2021 года могут пройти на территории 15 стран
26.10.2018
Александр Карпов: «Наше преимущество в том, что мы беремся обслуживать корабль на весь его жизненный цикл»
27.12.2017
Эволюция "Буков" и "Торов": чем уникален "войсковой зонтик" ПВО России
26.01.2016
«АРМИЯ-2016»: подготовка началась
29.09.2015
Главком Сухопутных войск РФ встретился в Москве с индийским коллегой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год