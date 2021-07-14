В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" ВДВ проведут круглый стол по перспективам развития АСУ

ЦАМТО, 13 июля. Повышение боевых возможностей Воздушно-десантных войск (ВДВ) для оперативного выполнения задач по пресечению кризисных ситуаций предусматривается за счет развития и оснащения их современными вооружением и военной техникой.

За последние три года ВДВ успешно провели серию экспериментов по десантно-штурмовым действиям на вертолетах, в том числе на маневрах "Восток-2018", совместных стратегических учениях "Центр-2019" и "Кавказ-2020", где были апробированы различные виды вооружения, военной и специальной техники.

Немаловажным элементом учений стала организация системы управления при совместных действиях подразделений Воздушно-десантных войск и армейской авиации.

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" командование ВДВ организует работу круглого стола, который станет площадкой для обсуждения перспектив развития автоматизированных систем управления для Воздушно-десантных войск.

Актуальность проведения круглого стола обусловлена несколькими основными факторами: созданием автоматизированных систем управления нового поколения, совместной работой с промышленностью по модернизации существующих и разработке систем управления нового поколения, а также проведением ряда работ по военно-научным исследованиям в области организации управления и в ходе применения десантно-штурмовых соединений в условиях современных высокодинамичных военных конфликтов, в том числе гибридного характера.

На единой площадке за круглым столом соберутся специалисты различных отраслей промышленности – разработчики, производители, ученые, эксплуатанты и заказчики. Такой формат диалога всегда дает максимальный эффект и широко используется в ВДВ.

Ожидается, что основным результатом работы круглого стола станет формирование единых подходов к разработке научно-обоснованных требований к вооружению, военной и специальной технике десантно-штурмовых соединений нового типа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.