Вузы Минобороны в 2021 году примут более 13 тыс. первокурсников - Шойгу

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Конкурс в российские военные училища составляет почти четыре человека на место, а по ряду специальностей - до восьми человек среди юношей и до 20-ти среди девушек, сообщил министр обороны РФ во вторник на селекторном совещании.

"Наибольшей популярностью пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом году планируем принять более 13-ти тысяч первокурсников", - сказал Шойгу.

1 июля в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов в высшие военно-учебные заведения Минобороны России, который продлится до 20 июля.

"С учётом эпидемиологической обстановки в регионах работают 74 выездные группы от всех вузов", - сообщил министр.

По его словам, "конкурс в военные училища составляет более трёх с половиной человек на место, а по ряду специальностей - до восьми человек среди юношей и до 20-ти среди девушек".

Что касается довузовских учебных заведений, продолжил Шойгу, то самый высокий конкурс - в Кызылское президентское кадетское училище: семь мальчиков и 11 девочек на место.

"Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском, Тульском суворовских военных училищах, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место", - сообщил министр обороны.