Фрегаты из Ирана, Индии и Пакистана будут участвовать в Главном военно-морском параде - Шойгу

Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017.

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Главный военно-морской парад (ГВМП), который пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.

"Пятый по счёту в новейшей истории, он (ГВМП - "ИФ") проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, "всего планируется проход 54-х кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекается свыше четырёх тысяч военнослужащих".

В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетит 48 самолётов и вертолётов, сообщил Шойгу.