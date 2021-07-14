Respekt (Чехия): российская спутниковая система нового поколения, по мнению спецслужб, позволяет шпионить за Западом

Усовершенствованную версию спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС Россия планирует запустить в конце года. В некоторых западных СМИ уже поднялся шум, что системой Россия может воспользоваться для изощренного шпионажа против Запада. Одну из составляющих системы — наземную станцию Москва хотела построить в Чехии.

В конце текущего года Россия хочет запустить усовершенствованную версию своей спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Некоторые западные спецслужбы, как удалось узнать американскому специализированному изданию Newlines, главному эстонскому новостному порталу Delfi.ee и Respekt, полагают, что системой могут воспользоваться для изощренного шпионажа против Запада. В том числе систему могут оснастить новой шпионской технологией, которая способна, в частности, вести мониторинг западного ядерного оружия.

Составляющей системы являются наземные станции, и, в том числе, благодаря расширению их сети новый ГЛОНАСС К2 сможет обеспечивать российским вооруженным силам больше информации и, что главное, более точные данные, превосходящие официальные. Два года назад Россия решила расширить сеть станций по всей планете и обратилась к нескольким странам с просьбой разрешить ей разместить такие станции у себя. Таким образом, впоследствии из государств, которые согласятся на ее предложение, Россия могла бы получать чувствительную информацию. Москва обратилась к Чехии в начале 2020 года, но мы не разрешили размещать часть системы на своей территории.

Большой риск

"Россия действительно обращалась в Министерство транспорта с просьбой помочь в работе спутниковой системы ГЛОНАСС. Мы запросили дополнительную информацию о системе в целом, но больше нам никто не ответил. Таким образом, просьбу мы не выполнили и не отклонили, - подтверждает министр транспорта Карел Гавличек, добавляя: Чешская Республика, как член Европейского Союза, сейчас полностью полагается на европейскую навигационную систему Galileo, которая базируется в Праге, служит всем странам-членам ЕС и находится под гражданским контролем".

По информации Respekt, с российской просьбой ознакомились и чешские спецслужбы: Управление по внешним связям и информации (разведка) и Военная разведка. Обе они безапелляционно отклонили предложение о размещении в Чехии части российской системы ГЛОНАСС. "Существует риск того, что в технологических функциях станции скроют активный элемент, который сможет вести шпионскую деятельность", - утверждает источник в чешских спецслужбах. "Хотя систему используют для навигации по всему миру, в ГЛОНАССЕ содержатся и зашифрованные механизмы, которые служат российской армии и ее интересам".

По словам министра Гавличека, об этих элементах спрашивало и Министерство транспорта. "Мы спросили, будет ли у системы активный элемент, который посылал бы сигналы, каким было бы его предназначение и соответствующего пояса, а также использовались ли бы уже существующие у нас системы, например, счетчики Чешского геодезического управления. Если же нет, то какова цель системы на нашей территории, и какие цели преследовала бы российская сторона? Но на эти и другие вопросы российская сторона нам не ответила. Поэтому мы этот вопрос закрыли", - говорит министр.

ГЛОНАССом пользуются Российские вооруженные силы, но так же, как в случае американского GPS, часть услуг этой системы с ограниченной точностью доступна для гражданских лиц. Разработки начались в СССР в 1976 году. Полностью российскую территорию удалось охватить в 2010, а весь мир - в 2011. Из-за переделки ГЛОНАССа у России возникли финансовые проблемы. Система ежегодно поглощает треть бюджета, предназначенного для космической отрасли. Тем не менее работа над ней продолжается, так как для российского руководства расширенный функционал системы - один из приоритетов.

Контроль над всеми расходами

По информации Newlines, Delfi.ee и Respekt, европейская разведка собрала данные, которые говорят о том, что у новых спутников будет как минимум две шпионские функции. Первая - система слежения за происходящим там, где размещены нероссийские ракеты с ядерными боеголовками. Учитывая, что технология может быть связана с кремлевским "ядерным чемоданчиком", именуемым "Чегет", который всегда под рукой у российского президента Владимира Путина, Москва сможет немедленно отреагировать, отомстив. Новые наземные станции улучшат работу системы и сделают ее более точной.

Вторая система обеспечит российский флот онлайн-данными о местоположении кораблей НАТО для эффективного применения крылатых ракет большой дальности, например 3M-54 ("Калибр"). Этот шпионский элемент разработало АО "Информационные Спутниковые Системы" имени академика М. Ф. Решетнева", дочерняя компания российского космического концерна "Роскосмос". Оно работает в закрытом городе Железногорск в Красноярском крае на юге России (так в оригинале - прим. перев.), который оставался засекреченным до 1992 года. Раньше его не было на картах.

Параллельно с модернизацией спутников ГЛОНАСС Россия сосредоточилась на расширении сети наземных станций, которые необходимы для его работы. Как считают в спецслужбах, цель - построить 48 наземных станций в 35 странах и в Антарктиде. В список стран, к которым обратилась Россия или только собирается обратиться, входят несколько стран-членов Европейского Союза и НАТО, в том числе Дания, Ирландия и Болгария. Недавно Россия обратилась и к Аргентине, которая, сначала согласившись, засомневалась и теперь, скорее всего, отвергнет предложение.

С предложением о строительстве на ее территории станции Москва обращалась и к Латвии. "Разумеется, мы ответили "нет", - говорит источник редакции, знакомый с предложением Латвии. Соседние литовские спецслужбы в своем докладе об угрозах 2021 года предупредили, что с помощью ГЛОНАСС Россия может следить и за перемещением товаров за своими границами.

"Крайне вероятно, что одна из главных причин для развития подобной системы - желание России получить контроль над всеми грузами, переправляемыми между Россией, Казахстаном, Белоруссией, Китаем и ЕС", - утверждает литовская разведка. Также есть риск того, что система слежения позволит российским вооруженным силам собирать важнейшие данные о западной инфраструктуре.

Ондржей Кундра (Ondřej Kundra), Ярослав Спурны (Jaroslav Spurný)