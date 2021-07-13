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Интерфакс-АВН

Подлинная суверенность Украины возможна в партнёрстве с Россией - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной"

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Россия, вступая в диалог с Украиной, должна быть уверена, что Киев отстаивает исключительно свои национальные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами", - говорится в статье президента "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям, а также к стремлению украинцев видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным.

"Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение", - говорится в статье.

Он выразил уверенность, что Россия и Украина вместе всегда будут сильнее и успешнее.

"Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат", - отмечает президент.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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