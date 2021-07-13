"Алмаз-Антей" вошел в двадцатку крупнейших производителей оружия в мире по версии Defense News

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" стал единственным предприятием российского ОПК, вошедшим в двадцатку рейтинга крупнейших оборонных компаний мира по версии авторитетного американского еженедельника Defense News.

Рейтинг составлен по объему выручки по состоянию на 2021 год. Первые пять мест занимают американские компании - Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. За ними следуют предприятия из Европы и Китая.

"Алмаз-Антей" занимает 20-е место с выручкой чуть более 6 миллиардов долларов, опустившись на три строчки по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года.

В топ-100 попало еще одно российское предприятие – корпорация "Тактическое ракетное вооружение". С выручкой 2,9 миллиардов долларов она расположилась на 42-м месте, опустившись с 35-го места в 2020 году.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в этой связи заявил, что к составленному американскими экспертами рейтингу нужно относиться осторожно.

"Это видение интересное, оно достойно уважения, но это не священная книга. Мы должны понимать, что рейтинг составляется по открытым данным. И какие данные авторы хотели насобирать, какие смогли насобирать, те и использовали", - сказал эксперт РИА Новости в понедельник.

Уменьшение количества российских компаний он назвал неслучайным: "Или американцы не хотят нас включать, или наши компании предпочитают отмалчиваться, понимая, что любые их показатели могут стать причиной введения дополнительных санкций".

Резкое увеличение в рейтинге количества предприятий из Китая Пухов связал с желанием американских специалистов раздуть образ милитаризирующегося Пекина. К тому же, отметил он, невозможно верифицировать представляемые китайскими компаниями данные о доходах, а также реальные объемы выпускаемой ими военной продукции.