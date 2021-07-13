El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе

Испания до конца августа будет хозяйничать на литовской военной базе в Шауляе, где во время визита испанского премьера произошел инцидент с экстренным взлетом натовских самолетов для перехвата российских Су-24С. Читатели El Periódico с сарказмом пишут, что Педро Санчес может втянуть Испанию в большие неприятности, в частности в отношениях с Россией.

Председатель правительства Испании Педро Санчес (Pedro Sánchez) на прошлой неделе посетил с трехдневным визитом Эстонию, Литву и Латвию. Санчес гарантировал этим странам помощь на восточной границе перед лицом России, но также искал у них поддержки в защите южной границы с Марокко и субэкваториальной Африкой из-за миграционного вопроса и угрозы терроризма.

С первого мая по 31 августа этого года Испания отвечает за базу НАТО в Шяуляе, Литва, сейчас там находятся 138 испанских военнослужащих и семь "Еврофайтеров" с авиабазы в Лос-Льянос (Альбасете). Испанские военные также размещаются и на базе в Адажи (Латвия).

В четверг во время визита Санчеса на военную базу в Шяуляе прозвучал сигнал тревоги. Военные обнаружили два российских Су-24С в небе над Балтийским морем. Два испанских "Еврофайтера" были подняты в воздух в течение 12 минут. "Сегодня мы видели хорошую работу вооруженных сил и их приверженность территориальной целостности Литвы. Мы стали свидетелями реальной истории", - сказал Санчес позднее.

Прибалтийские журналисты задавали вопросы и об отношении Испании к России. Испания входит и в ЕС, и в НАТО, поэтому позиция у страны двоякая: с одной стороны, быть "решительными и стойкими перед любым нападением на международное право, права человека и наши демократические режимы", а с другой - открывать "пространство для диалога по глобальным вопросам".

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Комментарии читателей

Halia

Страны Прибалтики всегда были коридором для русских, немцев, поляков, шведов… Они их оккупировали, когда им надо было.

Roque Guinart (в ответ Halia)

С 1945 года у Литвы в соседях белорусы на востоке и русские на западе, а раньше там всегда были пруссы. Со стратегической точки зрения, это сложная ситуация, шоссе и железная дорога, соединяющие Минск и Калининград (где раньше был Кёнигсберг), пересекают Литву поперек, проходя через Вильнюс и Каунас. Военный альянс России и Белоруссии может вторгнуться на территорию Литвы и взять ее под контроль всего за несколько часов.

Sunnyguy

Санчес предлагает четыре устаревших истребителя для защиты литовцев от 630 истребителей и 350 российских военных вертолетов последнего поколения. Санчес похож на парня из плохого анекдота.

Reserva2 (в ответ Sunnyguy)

Санчес - не политик, он не задумывается, что говорит и что делает, он нас втянет в кавардак. Он просто путчист, как Техеро или Пиночет, ему только танков не хватает.

Hispanustarraco

Санчес начинает проводить пресс-конференцию перед "Еврофайтером", находящимся на дежурстве в случае тревоги, и понимает, что лучше всего у него получается… мешать.

Simplemente

Эстония, Литва и Латвия помогут нам с защитой южной границы, а в обмен мы испортим отношения с Россией. Ну, сейчас-то нам поспокойней стало.

Attica

Дополнение: Санчес пошлет стейки, чтобы поддержать страны Балтики.

En serio jorge?

Как раз такие люди учат Испанию демократии, но планируют построить стену на границе, потому что у них пара мигрантов через границу перешло. Лжецы и циники высшего уровня.

Reserva2

Санчес - предатель, он нас втянет в неприятности с Россией и другими странами. Он ужасный президент, радикальный коммунист, у нас уже было противостояние с коммунизмом, и может появиться еще одно.

Puchideupercent (в ответ Reserva2)

Думаю, он не коммунист, он намного хуже. Он парень без принципов и совести, он продаст родину и мать за власть, примерно как и наш почетный король. Я был ошеломлен, когда рассекретили тайные доклады ЦРУ, в которых говорилось, что он был готов отдать Марокко Сахару и Мелилью еще.

Хуанма Ромеро (Juanma Romero)