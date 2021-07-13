The National Interest (США): вывод американских войск из Афганистана заставляет Россию столкнуться с неопределенностью

Спустя 20 лет США покидают Афганистан. Не иначе как «позорным бегством» такие действия американцев назвать нельзя, считают некоторое политологи. Однако американский автор пытается даже в такой неловкой ситуации показать, что американцы своими действиями снова наказывают Россию.

Теперь, когда американские вооруженные силы покидают Афганистан, реакции в Москве варьируются от сдержанного удовлетворения до нескрываемой тревоги

Заявление президента Джо Байдена о том, что миссия вооруженных сил США в Афганистане завершится 31 августа вызвало смешанную реакцию в Вашингтоне, от откровенной критики со стороны республиканцев конгресса до умеренного скептицизма со стороны некоторых союзников президента. Многие обеспокоены, что у Кабула нет необходимых ресурсов для того, чтобы предотвратить возрождение "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) в стране, и что вывод войск может повлечь за собой массу непредвиденных последствий, от широкомасштабных этнических чисток до возможного уничтожения афганского государства.

Пока Америка пытается разобраться с возможными последствиями вывода войск из Афганистана, подобные дискуссии ведутся и в Москве, хотя и в немного другом обрамлении. Российские политические обозреватели и московская элита не упускают возможности сделать акцент на том, что они считают провалом Америки в Афганистане, - политический комментатор и известный востоковед Евгений Сатановский назвал вывод американских войск из Афганистана "позорным бегством". Упомянув об эвакуации американских граждан из Сайгона в 1975 году, Сатановский добавил: "Не то, чтобы в панике бежали, как в Южном Вьетнаме, просто смылись втихомолку, бросив все на произвол судьбы".

Российские СМИ ухватились за обвинения, звучащие со стороны афганских чиновников, в том, что американские вооруженные силы покинули крупнейшую афганскую авиабазу Баграм ночью, даже не уведомив об этом ее нового командира, который, по некоторым данным, узнал об их уходе спустя более двух часов после самого факта. Всю последнюю неделю ведущие российские СМИ показывают запасы боеприпасов, бронемашины и другое оборудование, которое осталось после поспешного ухода американских войск и которое неизбежно оказалось в руках талибов. Российские комментаторы воспользовались возможностью, чтобы указать на то, что они считают резким контрастом между результатами советской и американской военных кампаний в Афганистане. "Когда мы уходили из Афганистана, правительство, которое мы поддерживали в Кабуле, контролировало значительную часть территории республики. К тому же советские войска занимались не только военными операциями, но и гуманитарными - восстановлением мостов, дорог, разминированием территорий. Все это содействовало мирному развитию Афганистана", - сказал бывший сенатор Франц Клинцевич в интервью газете "Взгляд". Тем временем другие СМИ указали на поспешность и предполагаемую секретность вывода американских войск, назвав их предостережениями для потенциальных союзников Америки, таких как Грузия и Украина: "Мы [советские оккупационные войска] вели себя [в Афганистане] в соответствии с принципами. А что сделали американцы в Баграме? Они ушли и бросили своих так называемых союзников разбираться с последствиями, - сказал российский колумнист Максим Юсин. - Разве можно было представить себе, чтобы мы [советские силы] поступили так в 1988 году, покидая авиабазу Баграм?"

Тем не менее, смутное чувство исторического удовлетворения в связи с неудачами американцев в Афганистане быстро затмевается более острой геополитической тревогой, которую испытывают Кремль и российские политики. "Сегодня дестабилизация постсоветских режимов в Центральной Азии выглядит весьма вероятной. Пока неясно, как теперь будут развиваться события, как мы будем справляться с тем фактом, что "Талибан" может снова завоевать Афганистан и начать расширять и экспортировать исламистский экстремизм в прилегающие государства. Для нас это серьезный вызов", - сказал Игорь Коротченко, эксперт в области обороны и член Общественного совета при Министерстве обороны.

В России "Талибан" был признан террористической организацией, однако это не мешало Кремлю взаимодействовать с этой группировкой последние несколько лет. Плоды этих усилий проявились в полной мере на этой неделе, когда делегация представителей "Талибана" посетила Москву, чтобы обсудить будущее Афганистана. Российский сенатор Владимир Джабаров выразил надежду на нормализацию отношений между Россией и "Талибаном": "С любой законной властью [Афганистана] мы будем взаимодействовать. Если талибы будут законной властью - конечно, мы будем налаживать отношения, но при условии, что они не будут враждебны нашей стране".

Со своей стороны, делегация "Талибана" приложила массу усилий, чтобы заверить Кремль в том, что никаких враждебных намерений в отношении России и центральноазиатских союзников России у них нет. По некоторым сообщениям, члены делегации "Талибана" заверили Москву, что они не станут "атаковать таджикскую границу", добавив, что они также будут препятствовать закреплению "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) на афганских территориях. В четверг представители Организации Договора о коллективно безопасности - евразийского военного альянса во главе с Россией, куда входят шесть стран, - сообщили, что организация использует все необходимые ресурсы, чтобы защитить таджикско-афганскую границу. Они выступили с этим заявлением после того, как Таджикистан, входящий в состав этой организации, обратился к ней за помощью. Несмотря на военные меры, принимаемые для защиты границы, Кремль ясно дал понять, что планов по развертыванию российских сил в Афганистане у него нет. "Что касается продолжающихся боевых действий в отсутствие политического процесса, то происходящее на территории Афганистана нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников, - сказал Лавров. - В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном… пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был как можно скорее".

Кремль не хочет в одностороннем порядке предоставлять дипломатическое признание "Талибану", но, как намекнул Джабаров, политические и военные расчеты, лежащие в основе нынешней позиции России, могут измениться, если эта военизированная исламистская группировка станет неоспоримым победителем в продолжающейся борьбе за власть в Афганистане.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)