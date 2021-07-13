Путин и Байден готовы действовать совместно против киберпреступников, механизм консультаций по кибербезопасности заработал - Песков

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что США не передавали каких-то конкретных данных, связанных с киберпреступниками, но президенты России и США выразили готовность действовать вместе в данной сфере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами заметил, что в продолжение саммита в Женеве российская сторона отмечала необходимость предоставления четкой информации и выполнения четких действий, которые в том числе указываются в Договоре между Россией и США от 1999 года о взаимопомощи по уголовным делам.

"Пока такой детальной информации никакой не передавалось. Но, тем не менее, два президента отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже, собственно, начал работать", - сказал Песков.

В соответствии с Договором, напомнил он, контактными ведомствами являются Федеральная служба безопасности и Генпрокуратура РФ, и в документе четко прописаны данные, которые должны даваться. "Собственно, президент Путин говорил, что мы должны задействовать положения этого Договора, той самой правовой базы, которая есть между нашими двумя государствами", - отметил он.