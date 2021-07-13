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Интерфакс-АВН

Появление новых военных объектов США в Центральной Азии не будет способствовать укреплению безопасности в регионе - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

США стремятся обеспечить военное присутствие в Центральной Азии, чтобы оказывать влияние на ситуацию в регионе, считает он

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Создание новых американских военных объектов в Центральной Азии не способствовало бы укреплению безопасности региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что ряд стран региона, в том числе Казахстан, Таджикистан и Киргизия являются членами ОДКБ, все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого члена организации подлежат согласованию в ее рамках.

"Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующие консультации в ОДКБ не подавал", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что, как заявляют в Вашингтоне, военные ресурсы в Центральной Азии необходимы для того, чтобы при необходимости наносить удары по Афганистану. "Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений Соединенных Штатов, вызывая на себя ответные удары", - сказал глава МИД России.

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Страны
Афганистан
Казахстан
Киргизия
Россия
США
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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