Появление новых военных объектов США в Центральной Азии не будет способствовать укреплению безопасности в регионе - Лавров

США стремятся обеспечить военное присутствие в Центральной Азии, чтобы оказывать влияние на ситуацию в регионе, считает он

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Создание новых американских военных объектов в Центральной Азии не способствовало бы укреплению безопасности региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что ряд стран региона, в том числе Казахстан, Таджикистан и Киргизия являются членами ОДКБ, все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого члена организации подлежат согласованию в ее рамках.

"Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующие консультации в ОДКБ не подавал", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что, как заявляют в Вашингтоне, военные ресурсы в Центральной Азии необходимы для того, чтобы при необходимости наносить удары по Афганистану. "Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений Соединенных Штатов, вызывая на себя ответные удары", - сказал глава МИД России.