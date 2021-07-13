Водолазы Каспийской флотилии выполнили спуски на глубину до 10 м с универсальным снаряжением СВУ-5

ЦАМТО, 12 июля. Военные водолазы Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в специальном учении в пункте базирования кораблей с применением современного оборудования и снаряжения.

Спуски водолазов проводились в причальной зоне на глубину до 10 м с применением современного водолазного универсального снаряжения СВУ-5. Этот комплект предназначен для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов работ на глубинах до 60 м при температуре воды от -2 до +35 град. С. Снаряжение работоспособно при длительном использовании в пресной и соленой воде.

Перед погружением водолазы в течение нескольких месяцев проходили теоретический курс подготовки по специальности, выполняли нормативы, в том числе инженерно-технические специальные и инженерно-разведывательные водолазные, а также выполнили спуски в специально оборудованном бассейне на базе учебно-тренировочного комплекса "Каспий", где научились контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости, подавать сигналы жестами и с помощью подводных фонарей.

После прохождения курса специальной подготовки водолазы приступили к отработке элементов по обследованию дна открытого водоема, провели комплекс мероприятий по обнаружению опасных предметов с последующим извлечением их на поверхность.

В ходе летнего периода обучения военнослужащие Каспийской флотилии будут совершенствовать профессиональное мастерство в составе спасательных команд при выполнении подразделениями морской пехоты тренировок морской десантной подготовки с применением военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.