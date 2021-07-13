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Интерфакс-АВН

Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ

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Кремль
Кремль.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Но нужно сохранять открытость к взаимовыгодному сотрудничеству, о противостоянии с Западом речи не идет

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Россия должна разработать меры блокировки попыток стран Запада спровоцировать экономический кризис в стране, сообщил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.

"Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер", - заявил журналистам Абелин.

При этом, по его словам, "ни о каком противостоянии с Западом речь не идет".

"В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - сказал Абелин.

Он отметил, что в последние годы экономика России подтвердила способность к сохранению и укреплению своего потенциала в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер.

"Российская экономика критически зависит от ситуации на мировых рынках сырья, в первую очередь углеводородов, импорта широкого спектра высокотехнологичной продукции. И это при том, что богатства страны не исчерпываются нефтью и газом, а российские специалисты высоко ценятся во всем мире", - сказал помощник секретаря СБ РФ.

Он сообщил, что новая стратегия нацбезопасности РФ "направлена на предупреждение и предотвращение кризисных явлений в развитии ресурсно-сырьевого, производственного, научно-технического и технологического потенциалов, финансовой системы, а также недопущение снижения качества жизни населения".

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Страны
Россия
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6 комментариев
№1
Удалено / Спам
№2
13.07.2021 13:41
Как резко начали производство вакцин в эпидемию в Мире, так и надо многократно увеличить производство макарон и прочих упакованных  лапш с консервами в ожидаемый продкердык. Все нефтегазовые доходы уйдут на импорт простейшей еды. Пекинцы уже два года это дело штурмуют, привыкли вкусно есть шведским столом по китайски(это когда конвейер с едой мимо стола плывет весь вечер в ресторане).
0
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№3
13.07.2021 15:43
Цитата, ЗНШ сообщ. №2
Пекинцы уже два года это дело штурмуют, привыкли вкусно есть шведским столом по китайски(это когда конвейер с едой мимо стола плывет весь вечер в ресторане).

0
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№4
13.07.2021 16:44
В России - тяжелейший экономический кризис уже несколько лет. И вызван он не каким-то мифическим давлением Запада, а - самой властью. Как говорится, с больной головы - ...
0
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№5
13.07.2021 18:32
Необходим пересмотр результатов приватизации!
Мегаяхты Романа Абрамовича и Алишера Усманова совсем не вписываются в новую концепцию Национальной безопасности!
0
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№6
13.07.2021 19:15
Цитата, SERGEY SEMENOV сообщ. №5
Необходим пересмотр результатов приватизации!
Мегаяхты Романа Абрамовича и Алишера Усманова совсем не вписываются в новую концепцию Национальной безопасности!
Сергей, посмотрел информацию в Вашем профиле.
Один вопрос: это Ваше личное мнение, или позиция вашей организации? Заранее спасибо.
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