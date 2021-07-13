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Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 12 июля. На МВТФ "Армия-2021" в рамках тематического раздела "Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация" специалисты Военной академии РВСН им. Петра Великого представят широкой общественности макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации.

Она позволит следить за активностью, вниманием и сосредоточенностью обучающихся во время занятий. Иными словами, в этой аудитории педагог с помощью искусственного интеллекта сможет получать исчерпывающую информацию о степени вовлеченности курсантов в процесс обучения и индивидуализировать его.

На форуме будет представлен не только макет "умной аудитории", но и ее программное обеспечение, разработанное преподавателями вуза совместно с курсантами, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Московская область, г.Кубинка).

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
13.07.2021 11:28
Скоро аудитории будут "умнее" слушателей, в них находящихся!
0
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