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Глава МИД Судана рассказала о порядке ратификации договора о создании в стране пункта обеспечения ВМФ России

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Российский боевой корабль "Адмирал Григорович"
Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане, марта 2021 года.
Источник изображения: Ибрагим Ишак/РИА "Новости"

ЦАМТО, 12 июля. Вопрос ратификации соглашения по созданию в Порт-Судане центра материально-технического обеспечения ВМФ РФ рассмотрит Суверенный совет и правительство Судана, заявила в интервью "РИА Новости" министр иностранных дел этой страны Марьям аль-Махди.

Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.

По словам аль-Махди, в ходе недавнего визита в Россию министр обороны Судана Ясин Ибрагим Ясин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу "разъяснил этот вопрос".

Глава МИД отметила, что соглашение о создании в Судане центра материально-технического обеспечения ВМФ РФ было подписано Военным советом Судана в 2019 году, однако еще не было ратифицировано.

"Процесс ратификации любого международного соглашения требует прохождения через законодательный совет, однако в его отсутствие в настоящее время… совет министров с одной стороны и гражданское крыло Суверенного совета с другой стороны должны изучить такие соглашения до их ратификации", – заявила аль-Махди агентству "РИА Новости", отметив, что через эту процедуру сейчас проходят все ранее заключенные Суданом, но не ратифицированные парламентом соглашения.

Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Как напоминает агентство, о договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа должна осуществляться силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

Ранее начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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