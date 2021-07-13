Атомные подводные лодки Северного флота прибыли в Кронштадт на Главный военно-морской парад

Оригинал взят у коллеги ruspodplav в Подводные лодки Северного флота прибыли в Кронштадт на ГВМП-2021

В период с 8 по 10 июля, для участия в ГВМП-2021, на внешний рейд Кронштадта прибыли тактические группы Северного флота, в составе которых 3 атомных подводных лодки:

апкррб К-549 "Князь Владимир" проекта 955а (31 дпл ПС СФ),

апкррк К-266 "Орел" проекта 949а (11 дпл ПС СФ),

плак К-157 "Вепрь" проекта 971 (24 дпл ПС СФ).

Корабли Северного флота совершали межфлотский переход несколькими тактическими группами. Первым на рейд прибыл К-266 "Орел", на следующие сутки - вторая тактическая группа: К-459 "Владимир Мономах" совместно с бпк "Вице-адмирал Кулаков". 10 июля прибыла третья тактическая группа: К-157 "Вепрь" совместно с ркр "Маршал Устинов". 11 июля ожидается прибытие четвертой тактической группы, в составе которой на рейд прибудет плб Б-459 "Владикавказ"

Фото Ильи Курганова.