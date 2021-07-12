США не потеряли рычагов влияния на талибов из-за вывода войск из Афганистана - Пентагон

Переговоры посланника США по вопросам мира в Афганистане Залмая Халилзада и лидера делегации «Талибана» Муллы Абдула Гани Барадара в Дохе. Фото Reuters.

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон не потерял свои рычаги давления на движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация), несмотря на проводимый вывод американских военнослужащих из Афганистана, заявил Fox News представитель Пентагона Джон Кирби.

"У нас есть много дипломатических рычагов воздействия, и мы их используем. Мы по-прежнему принимаем участие в попытках способствовать достижению урегулирования в Афганистане посредством переговоров, и ничего не изменилось в нашей приверженности этому. Международное сообщество также должно сохранять приверженность такому исходу", - заявил Кирби.

Кирби, говоря о ситуации в Афганистане, отметил, что "США способны противостоять угрозам, даже действуя издалека", в частности, благодаря взаимодействию со странами в регионе, на что президент США Джо Байден указал своей речи, посвященной выводу американских военных из Афганистана.

"Мы всегда хотим найти дополнительные варианты, вот почему мы работаем с соседними странами, которые находятся ближе к Афганистану, чтобы рассмотреть, какие у нас есть возможности. И мы делаем это быстро и энергично", - добавил Кирби.

Байден на прошедшей неделе призвал страны ближневосточного региона помогать Вашингтону добиваться мирного урегулирования в Афганистане после вывода иностранных войск из этой страны.

Также, как сообщалось, он заявил, что процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.