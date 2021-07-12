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Интерфакс-АВН

В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

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Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17. Архивное фото
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Грешнов

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана установили в аэропорту Кабула систему противоракетной обороны на фоне продолжающихся в стране боев правительственных сил против движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщают западные СМИ со ссылкой на МВД Афганистана.

"Система противоракетной обороны начала действовать с 2:00 воскресенья по местному времени (00:00 мск)", - приводят СМИ выдержки из заявления МВД.

В последние месяцы, одновременно с выводом из Афганистана воинских контингентов США и их союзников, талибы активизировали боевые действия против афганских сил, захватывая все новые районы страны, в том числе и на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики движения "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

В пятницу один из руководителей политофиса в Катаре движения "Талибан", глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар заявил, что в соглашении "Талибана" с США не было пункта об обязательствах движения не брать контроль над административными центрами Афганистана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
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