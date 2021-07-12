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Интерфакс-АВН

Договор о дружбе между КНДР и КНР служит миру и стабильности в Азии - ЦТАК

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Пекин. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В условиях активизации враждебных действий против КНДР и КНР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами способствует обеспечению мира и стабильности во всем мире, говорится в телеграмме северокорейского лидера Ким Чен Ына в адрес председателя КНР Си Цзиньпина.

"Сейчас в условиях, когда враждебные силы активизируют вызовы и действия, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНДР и Китаем демонстрирует свою растущую жизнеспособность в деле защиты и продвижении социалистического дела двух стран, обеспечении мира и стабильности в Азии и остальном мире", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) послание Ким Чен Ына по случаю 60-й годовщины договора.

В телеграмме говорится, что, "несмотря на беспрецедентно сложную международную ситуацию в последние годы, дружеское доверие и боевая дружба между КНДР и Китаем укрепляются день ото дня". Она постоянно совершенствуется "во всех областях, таких, как политика, экономика, вооруженные силы и культура".

ЦТАК отмечает, что в послании подчеркивается неизменность позиции Трудовой партии Кореи и КНДР в деле постоянного развития отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем, "как того требуют новые времена и как того желают народы двух стран".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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