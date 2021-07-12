Охотник становится добычей: вертолеты ВМС Великобритании преследуют российские подводные лодки (The Telegraph, Великобритания)

Российская подлодка следила за авианосной ударной группой военно-морского флота Великобритании в Средиземном море, сообщает газета со ссылкой на источники. Это произошло спустя четыре дня после инцидента с эсминцем Defender.

Британские вертолеты сбросили в воду специальные гидроакустические буи, чтобы обнаружить подводные лодки, которые вели наблюдение за авианосной ударной группой в восточной части Средиземного моря.

Российская подводная лодка вела наблюдение за авианосной ударной группой Королевских ВМС Великобритании, что заставило британских военных поднять в воздух вертолет с целью обнаружения этой подлодки.

Вертолеты Merlin были подняты в воздух для поиска российской подводной лодки, когда авианосная ударная группа проходила через восточную часть Средиземного моря.

Два вертолета сбросили радиогидроакустические буи - оборудование, предназначенное для погружения под воду с целью обнаружения подводных лодок, - чтобы услышать характерные звуки, поскольку возникли подозрения, что российская подлодка следит за новым авианосцем HMS Queen Elizabeth и кораблями сопровождения.

Эти поиски российской подлодки велись спустя четыре дня после столкновения британского эсминца типа 45 HMS Defender и российских сил в Черном море.

Известно, что российские субмарины активно проводят свои операции в восточной части Средиземного моря, отправляясь в море с военно-морской базы в Тартусе на сирийском побережье.

Их основная миссия заключается в том, чтобы находиться "в засаде" у самых берегов Кипра и следить за вылетами самолетов Королевских ВВС Великобритании с авиабазы Акротири для нанесения ударов по объектам Даиш* в Сирии.

В настоящее время неизвестно, была ли российская подлодка - вероятнее всего, речь идет о дизель-электрической подводной лодке Черноморского флота России, обозначаемой по классификации НАТО как Kilo, - застигнута врасплох появлением авианосной ударной группы, пока она следила за операциями британкой авиации, или же ее специально отправили в этот район, чтобы следить за авианосцем HMS Queen Elizabeth.

В воздух были подняты два вертолета Merlin Mk2. Один из них был поднят в воздух непосредственно с авианосца Queen Elizabeth, а второй - со вспомогательного танкера-заправщика Fort Victoria.

При этом неизвестно, принимали ли в данной операции участие американский эсминец USS The Sullivans или нидерландский фрегат HNLMS Evertsen, которые тоже входят в состав авианосной ударной группы.

Как стало известно изданию Telegraph, в воду с вертолетов Merlin был сброшен как минимум один гидроакустический буй.

Всего в авианосной ударной группе ВМФ Великобритании семь таких вертолетов, и они, вероятнее всего, проводили операцию во взаимодействии с другими противолодочными средствами. В их число входят два фрегата типа 23 Kent и Richmond, а также подлодка "охотник-убийца" Королевских ВМС - предположительно HMS Astute или HMS Ambush.

Хотя Министерство обороны Великобритании отказалось подтвердить факт этого инцидента, который предположительно произошел 27 июня, оно все же сообщило, что были приняты "жесткие меры" для защиты ударной группы, которая производит свое первое оперативное развертывание.

Источники в Министерстве обороны сообщили, что российская подлодка, скорее всего, входит в состав Черноморского флота России.

Райан Рэмси (Ryan Ramsey), бывший подводник ВМС Великобритании и командир всемирно известного курса Perisher, сказал в интервью изданию: "Подводные лодки стремятся к тому, чтобы их не обнаружили - это мешает вам выполнять поставленные задачи".

"Подводной лодке очень сложно избежать обнаружения, если вы сталкиваетесь с чем-то столь же мощным, как вертолеты Merlin. Соединенное Королевство всегда демонстрировало по-настоящему высокие результаты в противолодочной войне, используя корабли, подводные лодки и авиацию".

"Когда я вел курс по командованию субмаринами, Perisher, больше всего тревоги у будущих капитанов вызывали именно вертолеты Merlin. Уверен, что у наших противников такое же мнение".

Считается, что в Средиземном море находятся только дизель-электрические подлодки российского ВМФ, поскольку Россия предпочитает держать свои атомные субмарины, способные преодолевать огромные расстояния без всплытий, в Северной Атлантике, где они в основном ведут наблюдение за британскими ядерными силами сдерживания.

Более старые дизель-электрические подлодки тише подлодок с ядерным силовыми установками, потому что после погружения они получают питание только от аккумуляторов.

Однако им необходимо периодически подниматься к поверхности океана и запускать дизельные двигатели, чтобы подзарядить аккумуляторные батареи.

В них используется специальная выдвигающаяся мачта, которая поднимается над поверхностью воды. И этот прибор размером с мусорную корзину обладает радарной сигнатурой, которую вертолеты Merlin способны засечь.

Вертолеты Merlin Mk2 поступили на вооружение в 2014 году, и они представляют собой усовершенствованную версию оригинальной версии 1990-х годов Mk1. В Королевских ВМС Великобритании эти вертолеты являются основным средством ведения противолодочной борьбы.

Парк вертолетов Mk2 насчитывает 30 машин, каждая из которых несет экипаж из пяти человек. Они могут быть оснащены легкими торпедами Sting-Ray, глубинными бомбами Mk11 и пулеметами M3m.

Представитель Министерства обороны сообщил: "Мы не комментируем оперативные вопросы подобного рода, но можем подтвердить, что приняты жесткие меры для защиты HMS Queen Elizabeth и кораблей британской авианосной ударной группы".

После июньского инцидента в Черном море авианосец HMS Queen Elizabeth провел авианосную ударную группу через Суэцкий канал. Ожидается, что группа войдет в Индийский океан, что станет следующим этапом в ее восьмимесячном развертывании в Индо-Тихоокеанском регионе.

*Даиш - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Доминик Николс (Dominic Nicholls), Доминик Ливен (Dominic Lieven)