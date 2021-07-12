Войти
Интерфакс-АВН

Модуль "Наука" заправили топливом на Байконуре - Рогозин

591
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" заправили топливом на космодроме Байконур, замечаний в работе модуля не выявлено, сообщил в субботу в своём Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"МЛМ "Наука" заправлен компонентами ракетного топлива. Замечаний нет. Завтра транспортировка на площадку Технического комплекса для продолжения работ по подготовке к запуску", - говорится в сообщении Рогозина.

По данным госкорпорации, пуск ракеты-носителя "Протон-М" со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58 по московскому времени. Резервные даты - 22 и 23 июля. Его полет к МКС продлится 8 суток, стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26 мск.

Также сообщается, что отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания. В "Роскосмосе" заявили, что выявленные замечания устранены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
12.07.2021
"Роскосмос" пригласил делегацию Европейского космического агентства на запуск модуля "Наука" 21 июля
09.07.2021
Пуск ракеты "Протон-Н" с модулем "Наука" может состояться 21 июля - Рогозин
14.02.2020
Гендиректор РКК "Энергия": разработка нового корабля стала научно-техническим вызовом
27.05.2015
Лунная пыль
18.05.2015
Нескончаемая череда катастроф
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол