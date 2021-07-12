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Интерфакс-АВН

США подтвердили готовность консультироваться с Францией в отношении РФ и КНР - Пентагон

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Политика в отношении России и Китая стала одной из тем переговоров министров обороны США Ллойда Остина и Франции Флоранс Парли, шеф Пентагона обещал консультироваться с французскими коллегами по этим вопросам.

Встреча глав оборонных ведомств прошла накануне в Вашингтоне, сообщило американское оборонное ведомство.

"Среди тем обсуждения был вызов со стороны Китая", - говорится в распространенном по итогам переговоров сообщении Пентагона.

Остин отметил: "В Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером для Соединенных Штатов, поскольку мы работаем над укреплением наших общих интересов в регионе".

По его словам, "российские проблемы в Европе и других странах также касаются обеих стран", и Остин "пообещал, что Соединенные Штаты продолжат консультации с Францией по этому вопросу и многим другим", - информирует Пентагон.

Стороны "подписали Дорожную карту Сил специальных операций", в частности, обозначили сотрудничество в рамках НАТО, в Сахеле и на Ближнем Востоке.

После встречи Остин и Парли отправились в Форт-Мид, штат Мэриленд, чтобы посетить киберкомандование США.

"Я знаю, что Вы также сделали кибербезопасность главным приоритетом, и что Франция разработала стратегию кибербезопасности для снижения рисков и расширения своих возможностей", - сказал американский министр.

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Страны
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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