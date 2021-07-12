6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)

Учитывая напряженность, которая наблюдается в отношениях между странами по всему миру, британское издание составило список очагов, где в 2021 год может вспыхнуть Третья мировая война. Любопытно, что, вопреки настойчивой антироссийской риторике британцев, России среди них нет.

Страхи перед началом Третьей мировой войны возникли по всему миру в первые дни 2020 года, но теперь, спустя год, весь мир сражается с общим врагом - коронавирусом. Тем не менее масштабные ракетные атаки и авиаудары, предпринятые Израилем, заставили многих вновь забеспокоиться о том, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны.

Тревоги в связи с возможным началом Третьей мировой войны вновь обострились за последние несколько дней, поскольку Израиль и Палестина продолжают вести самые кровавые столкновения в этом регионе с 2014 года. Эти столкновения между израильтянами и палестинцами разворачиваются на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, вновь заставляя беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны. Учитывая напряженность, которая наблюдается в отношениях между странами по всему миру, издание Express.co.uk составило список очагов, где в 2021 год может вспыхнуть Третья мировая война.

США-Иран

Корабль береговой охраны США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранского корабля, который на этой неделе подошел слишком близко к американским военным кораблям в Ормузском проливе.

Пентагон сообщил, что в понедельник 13 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции подошли к американским кораблям на расстояние 450 метров.

В ответ на этот уже второй инцидент подобного рода в регионе за минувшие две недели американский военный корабль произвел 30 предупредительных выстрелов.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби (John Kirby) обвинил иранские корабли в том, что они "действовали очень агрессивно", находясь рядом с американскими кораблями, которые сопровождали субмарину "Джорджия".

Бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад намерен вновь участвовать в выборах, претендуя уже на третий срок.

Именно он разработал ядерную программу Ирана, когда он занимал президентский пост в 2005 по 2013 год. Его ядерная программа спровоцировала усиление напряженности в отношениях с западными странами, а его переизбрание в 2009 году стало причиной массовых протестов.

В 2017 году ему запретили баллотироваться на должность президента.

По мнению многих экспертов, ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Ираном, вероятнее всего, будет иметь серьезные экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности для Соединенных Штатов и их союзников.

Если Соединенные Штаты и Иран вступят в военный конфликт друг с другом, Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который транспортируется около 30% мировой нефти.

Это спровоцирует рост глобальных цен на нефть и поставит под угрозу отношения Соединенных Штатов с их союзниками.

Война между Соединенными Штатами и Ираном может также привести к росту напряженности в других странах, включая Сирию и Йемен, и к росту числа иранских ракетных ударов по американским военным на Ближнем Востоке.

Иран-Израиль

Напряженность между Ираном и Израилем растет уже некоторое время, выливаясь в военные действия низкой интенсивности по всему Ближнему Востоку.

Иран поддерживает антиизраильские группы в Секторе Газа, Сирии и Ливане, а Израиль часто наносит удары по иранским силам по всему региону.

На дипломатическом уровне Израиль попытался создать антииранскую коалицию, а Иран вкладывает средства в развитие связей между вооруженными группами и негосударственными субъектами.

Хотя довольно трудно говорить о том, что эти две страны начнут более масштабную войну, если Иран решится возобновить свою ядерную программу, Израиль, возможно, начнет наносить более мощные удары непосредственно по иранским территориям.

Такого рода наступление повлечет за собой более масштабные последствия, потому что оно может перерасти в угрозу для глобальных поставок нефти, что неизбежно заставит другие страны вмешаться.

Израиль в настоящее время переживает кризис: еврейские поселенцы сражаются против палестинцев.

Сектор Газа подвергся самым мощным бомбовым ударам со стороны Израиля за последние несколько лет. В ответ на это боевики в Газа выпустили ракеты против израильских городов.

К 14 мая с момента начала столкновений в результате военных действий погибло минимум 119 палестинцев и восемь израильтян.

Страны по всему миру призвали Израиль и его представителей остановить продолжающиеся боевые действия, однако пока это не привело ни к каким результатам.

Специальный представитель ООН по Ближнему Востоку выступил на этой неделе с шокирующим предостережением, заявив, что "мы движемся к полномасштабной войне".

Тор Веннесланд (Tor Wennesland) сказал: "Немедленно прекратите огонь. Мы движемся к полномасштабной войне".

"Лидеры со всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию".

"Цена войны в Секторе Газа ужасает, и платят ее обычные люди".

"ООН работает со всеми сторонами, чтобы восстановить спокойствие. Прекратите боевые действия немедленно".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он "глубоко обеспокоен" эскалацией боевых действий и призвал обе стороны "отойти от края пропасти".

США-Турция

За последние несколько лет напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Турцией выросла. Все началось, когда Соединенные Штаты разрешили Турции оттеснить от сирийской границы курдов, которых Америка поддерживала.

Но сразу после этого Соединенные Штаты стали угрожать Анкаре санкциями, что вызвало рост напряженности.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что планы Турции на будущее могут включать в себя ядерное оружие.

В результате состояние турецко-американских отношений ухудшилось, что породило страхи касательно возможных последствий для альянса НАТО.

Известно, что президент Эрдоган активно стремится реализовать эти свои планы. Это может поставить Вашингтон и Анкару на грань самого настоящего конфликта и негативно сказаться на соседней России.

В конце прошлого месяца турецкие силы осуществили авиаудары и провели сухопутную наступательную операцию против курдских боевиков на севере Ирака.

Кашмир

За последние 10 лет отношения между Индией и Пакистаном ухудшились, что поставило эти две страны на грань войны.

С момента раздела Британской Индии в 1947 году и создания Индии и Пакистана эти две страны не раз развязывали друг с другом войны, конфликты и военные противостояния, перемежавшиеся периодами гармонии и мира.

В 2019 году премьер-министр Индии Нарендра Моди попытался ограничить автономию Кашмира и изменить политику касательно гражданства внутри своей страны.

Эти меры вызвали волнения в Индии и стали очередным свидетельством давней напряженности в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом.

Новые внутренние беспорядки в Индии и Пакистане могут повлечь за собой начало Третьей мировой войны.

Хотя вероятность этого низка, они могут обернуться терактами по всему миру и непосредственно в Кашмире.

В этом случае премьер-министру Моди, вероятно, придется развязать более серьезный конфликт, и, учитывая близость Китая и укрепление отношений между Нью-Дели и Вашингтоном, такая ситуация может иметь гораздо более катастрофические последствия для всего мира.

В январе чиновники разведки Индии и Пакистана провели секретные переговоры в Дубае в попытке снизить напряженность вокруг Кашмира. Об этом сообщили информированные источники.

По словам источников, одним из посредников на тех переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

США-Северная Корея

Фундаментальные противоречия, лежащие в основе отношений Соединенных Штатов и Северной Кореи, могут вылиться в боевые действия.

На этой неделе Северная Корея обвинила американского лидера Джо Байдена во враждебной политике в отношении нее и предупредила, что в результате Соединенные Штаты могут попасть в "очень опасную ситуацию".

Министерство иностранных дел Северной Кореи сообщило, что дипломатия служит Соединенным Штатам всего лишь удобной "вывеской", которая "позволяет скрывать враждебные действия".

Эти провокационные комментарии прозвучали после того, как ранее в этом месяце президент Джо Байден выступил в конгрессе с программной речью, в которой он упомянул о ядерных программах в Северной Корее и Иране, назвав их угрозами, с которыми необходимо разбираться посредством "дипломатии и твердой политики сдерживания".

Пхеньян также обрушился на Вашингтон, который раскритиковал нарушения прав в Северной Корее, и на Сеул в связи с тем, что последний не смог воспрепятствовать переправке листовок, направленных против Северной Кореи, через границу.

Подняв тему Северной Кореи, президент Байден заявил, что он стремится занять такую позицию, которая была бы чем-то средним между акцентом бывшего президента Дональда Трампа на личной дипломатии и стремлением бывшего президента Барака Обамы привязать взаимодействие с Северной Кореей к уступкам с ее стороны.

Поскольку Северная Корея - это ядерная держава, имеющая достаточно сложные отношения с Китаем, она играет важную роль среди интересов национальной безопасности США.

Северная Корея провела множество испытаний оружия и ракет, осуществила ряд военных атак и атак в киберпространстве, каждая из которых могла перерасти в более масштабное противостояние.

Еще одной причиной для беспокойства являются открытые угрозы северокорейского лидера Ким Чен Ына, который утверждает, что теперь северокорейское оружие способно достичь границ Соединенных Штатов и даже их внутренних территорий.

США-Китай

Последние годы отношения Соединенных Штатов и Китая были особенно напряженными.

Торговая сделка между этими двумя странами могла бы немного смягчить эту напряженность, однако ее реализация пока остается под вопросом.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в том, что тот ведет себя все более агрессивно за границей и все более репрессивно внутри своих границ.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты не стремятся сдерживать Китай, однако они не позволят этой стране подрывать основанный на нормах международный порядок.

Последнее время напряженность возникала из-за торговли, шпионажа и пандемии.

Отношения Соединенных Штатов и Китая имеют огромное значение для обеих стран и всего мира в целом.

Пекин неоднократно призывал администрацию президента Байдена наладить отношения, которые испортились при президенте Трампе.

В марте на Аляске между американской и китайской сторонами состоялись переговоры, в ходе которых американцы жестко раскритиковали политику Китая касательно прав человека, кибератак, Тайваня и ужесточения политики в Синьцзяне и Гонконге.

В свою очередь, Китай заявил, что Соединенные Штаты не имеют права комментировать эти темы.

Каиша Лэнгтон (Kaisha Langton)