Задействованные в Sea Breeze корабли покинут Черное море лишь после проведения болгарских учений - ВМС США

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Большинство кораблей, принимающих участие в учениях Sea Breeze, покинут Черное море после болгарских учений Breeze, заявил в пятницу ответственный за проведение Sea Breeze со стороны США Стюарт Бауман.

"Большинство кораблей, которые принимали участие в Sea Breeze, также примут участие в Breeze - болгарских учениях. Поэтому они останутся в Черном море на какой-то период времени", - заявил Бауман в ходе брифинга.

"Очевидно, они не превысят ограничений по времени, предусмотренных конвенцией Монтрё", - добавил он.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. Маневры продлятся до 10 июля. По словам Баумана, учения в 2021 году являются самыми крупными учениями Sea Breeze с 1997 года.