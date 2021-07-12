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Интерфакс-АВН

Задействованные в Sea Breeze корабли покинут Черное море лишь после проведения болгарских учений - ВМС США

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Многонациональные учения Sea Breeze
Многонациональные учения Sea Breeze.
Источник изображения: РИА «Новости»

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Большинство кораблей, принимающих участие в учениях Sea Breeze, покинут Черное море после болгарских учений Breeze, заявил в пятницу ответственный за проведение Sea Breeze со стороны США Стюарт Бауман.

"Большинство кораблей, которые принимали участие в Sea Breeze, также примут участие в Breeze - болгарских учениях. Поэтому они останутся в Черном море на какой-то период времени", - заявил Бауман в ходе брифинга.

"Очевидно, они не превысят ограничений по времени, предусмотренных конвенцией Монтрё", - добавил он.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. Маневры продлятся до 10 июля. По словам Баумана, учения в 2021 году являются самыми крупными учениями Sea Breeze с 1997 года.

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Страны
Болгария
США
ЮАР
Проекты
Военные учения
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