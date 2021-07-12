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РИА Новости

В Крыму на фоне маневров Sea Breeze прошли учения с участием комплексов "Панцирь-С1"

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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Крыму провели учения по уничтожению беспилотников, "атаковавших" системы ПВО С-400, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

В это же время крупные маневры Украины и НАТО Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО.

"Расчёты ЗРПК "Панцирь-С1" из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа, дислоцирующегося на территории Крымского полуострова, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели. По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты", - сказал Рулёв.

В ходе учений расчёты обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на максимально возможном расстоянии от объектов прикрытия. Цели, их характеристики и пуски ракет были сымитированы электронным способом, то есть без реальных пусков.

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