Sea Breaker – крылатая ракета для прорыва A2AD.

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. представила 30 июня 2021 года автономную высокоточную ракетную систему пятого поколения «Морской разбойник» (Sea Breaker). По утверждению производителя новая крылатая ракета (КР) дальнего действия способна обеспечить эффективные атаки по ряду важных морских и наземных целей. «Рафаэль» позиционирует «разбойника», как многодоменную систему вооружения, пригодную для использования в качестве противокорабельной и КР класса «поверхность-поверхность».

Группа КР Sea Breaker в полете

Потребность в универсальных и современных военно-морских ракетах возникла, поскольку большинство стран имеют доступ к оружию и возможностям, ранее зарезервированным за сверхдержавами. Сегодня военно-морские и воздушные платформы сталкиваются с передовыми угрозами в виде воздушных пространств, защищенных от ракет и известных под обозначением «зон ограничения и воспрещения доступа» (A2AD). Такие зоны развертываются оперативными группировками противника (прежде всего, Россией и Китаем) вдоль морского побережья и внутри страны. Они защищают стратегические цели в глубине, с помощью средств ПВО и наземных систем, обеспечивающих эффективные заграждения на значительных расстояниях, вынуждая атакующих применять оружие с расстояния в сотни миль, используя тяжелые, сложные и дорогие системы вооружения. Используя обычные средства, такие атаки часто обнаруживаются и эффективно отражаются с большого расстояния, что приводит к разрушительным ответным ударам по соединениям ВМС, начавшим атаку.

Другими проблемами являются войны в серой зоне, где нерегулярный противник может угрожать свободе передвижения с помощью оружия, установленного в густонаселенной городской среде. Причем, нападения на такие активы чреваты неприемлемым сопутствующим ущербом.

По представлению «Рафаэль», КР Sea Breaker позволяет современным флотам решать проблемы, создаваемые вражескими «зонами ограничения доступа» и приемами войны в серой зоне. Чтобы превзойти противника на большом расстоянии с высокой вероятностью успеха, ракета гарантирует нанесение скоординированных и масштабируемых атак по хорошо защищенным морским и наземным целям. Она пригодна для успешного применения в прибрежной зоне (включая архипелаги) и в боях, в которых ракеты предыдущего поколения на базе радиочастотной самонаведения оказываются неэффективны.

В отличие от прошлого, когда ракеты типа «поверхность-поверхность» основывались на радиолокационном поиска цели, сегодня многие новые ПКР используют оптико-электронные (ЕО) и инфракрасные (IR) ГСН. В то время как EO/IR средства предыдущего поколения страдали от ограниченной видимости в сложных погодных условиях, Sea Breaker объединяет различные режимы зондирования, сочетая инерционную навигацию, инфракрасное изображение (IIR), сопоставление профиля местности (TERPROM) и сцен для обеспечения надежного и точного навигационного решения в любых погодных условиях.

Крылатая ракета Sea Breaker от «Рафаэль»

Мощный блок обработки больших данных поддерживает автоматическое обнаружение и распознавание стационарных и движущихся целей с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. В результате ГСН отделяет цели от шума, собранного датчиками ракеты. Этот процесс позволяет «разбойнику» преодолевать проблемы, вызванные погодой и средствами противодействия. По утверждению инженеров «Рафаэль», их технологии на два поколения опережают конкурентов, поскольку они развивались на протяжении пяти поколений на различных ракетах, разработанных компанией. Более того, эффективная система целеуказания Sea Breaker может работать в сложных условиях переполненных и прибрежных сред, не доступных для большинства РЛС.

Sea Breaker – это компактная ракета длиной менее четырех метров и весом менее 400 кг. Боевая часть (БЧ) массой 113 кг (250 фунтов). Ракета использует маршевый турбореактивный двигатель, обеспечивающий высокую дозвуковую скорость полета по заранее запланированному маршруту на дальность до 300 км. Она имеет крестообразные хвостовые рули для управления при перегрузках до 5G и крылья, которые раскрываются после старта. БЧ предназначена для обеспечения улучшенных эффектов проникновения, детонации и образования осколочных элементов, эквивалентных бомбе Mk-82 массой 500 фунтов (226 кг). Её характеристики делает единичное попадание достаточно эффективным для нейтрализации корабля размером с фрегат.

Как сообщается, ракета будет стартовать с военно-морских платформ различного размера: от скоростных ракетных катеров до корветов и фрегатов. В наземной версии используются высокомобильные зенитно-ракетные комплексы Spyder, на которых устанавливается шесть пусковых контейнеров Sea Breaker. Вариант наземного базирования идентичен военно-морским ракетам и готов стать элементом береговой обороны. В соответствии с требованиями заказчика береговой ракетный комплекс в батарейной архитектуре поддерживает автономные пусковые установки, или работу в качестве интегрированного решения, с блоком управления, различными датчиками, техническими секциями и блоками перезарядки.

Пусковая установка ЗРК Spyder

На начальном этапе продаж в качестве платформ для Sea Breaker «Рафаэль» делает акцент на малых и средних кораблях и наземных транспортных средствах. В будущем, вероятно, будут рассмотрены варианты для поддержки развивающихся концепций морской войны с использованием беспилотных кораблей и подводных лодок. В настоящее время «Морской разбойник» находится на продвинутой стадии разработки и вызвал интерес у нескольких потенциальных покупателей из региона Южно-Китайского моря. Некоторые из этих стран могут стать потенциальными кандидатами на приобретение этого оружия, поскольку уже используют системы ПВО Spyder от «Рафаэль».

По материалам ресурса defense-update.com