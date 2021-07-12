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Интерфакс-АВН

США после вывода войск из Афганистана сохранят возможности борьбы с терроризмом - пресс-секретарь Пентагона

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

Соглашений об использовании в этих целях территорий третьих стран пока нет

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты будут располагать возможностями для борьбы с терроризмом в Афганистане и других районах мира после вывода своих войск из Афганистана, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Вы уже слышали от меня в прошлом, что в нашем распоряжении есть возможности для борьбы с терроризмом из-за рубежа, и они даже довольно прочные", - сказал он на брифинге.

К этим возможностям он отнес базы на Ближнем Востоке, "которые мы можем использовать с помощью воздушных средств, как пилотируемых, так и беспилотных, в регионе", а также авианосную ударную группа "недалеко от Афганистана, которая продолжает предоставлять дополнительные возможности".

Вместе с тем, по словам Кирби, США продолжают "изучать дополнительные возможности" с использованием территорий соседних с Афганистаном стран. Этим, отметил он, занимаются глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи, госдепартамент и госсекретарь Энтони Блинкен лично.

"Но в моем распоряжении нет никаких подписанных соглашений по этому вопросу, о которых я мог сообщить сегодня", - сказал Кирби.

Он подчеркнул: "Мы добиваемся прогресса, мы работаем над этим очень, очень усердно( ...). Но я действительно хочу убедиться, что американскому народу совершенно ясно, что у нас уже есть надежные, перспективные возможности для продолжения борьбы с террористическими угрозами, которые затрагивают родину".

Пресс-секретарь признал, что талибы (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) в Афганистане "захватили десятки районных центров, это правда, и мы считаем, что они также намерены угрожать провинциальным центрам".

Он отметил, именно поэтому "для нас так важно продолжать настаивать на политическом урегулировании этого военного конфликта путем переговоров" между талибами и афганским правительством.

Президент США Джо Байден в четверг призвал страны ближневосточного региона помогать Вашингтону добиваться мирного урегулирования в Афганистане после вывода иностранных войск из этой страны.

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Страны
Афганистан
США
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