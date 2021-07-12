Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Беспилотник (БпЛА) "Охотник" продолжает испытания, он будет иметь большой боевой радиус, сообщил в пятницу первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

"ОКБ "Сухого" ведёт работу по тяжёлому беспилотнику С-70 "Охотник". Сейчас эта машина проходит испытания. По понятным причинам не могу много рассказывать об этом проекте. Отмечу только, что по ряду характеристик БпЛА будет превосходить зарубежные аналоги", - заявил Артяков в интервью газете "Красная Звезда"

"У него больше боевой радиус и шире функционал. "Охотник" сможет взаимодействовать с другими самолётами, в частности с Су-57, совместно использовать новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта", - заявил Артяков.

Серийные поставки в войска ударных беспилотников "Охотник" начнутся с 2024 года, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Беспилотник показал работоспособность, проходит испытания. То, что летает сейчас, это демонстратор технологий и прототип беспилотника, который должен поступать в войска с 2024 года", - заявил Ельчанинов.

По его словам, серийные закупки "Охотника" войдут в следующую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2024-2033 годы, над формированием которой уже работают и Минобороны, и коллегия ВПК РФ.

Ельчанинов отметил, что во время совместных испытаний "Охотника" с истребителем пятого поколения Су-57 отрабатывается взаимная передача информации между самолетами - перераспределение целей в полете, выдерживание интервалов и дистанции, выполнение противоракетных маневров.

В перспективе летчик истребителя Су-57 сможет распределять задачи в группе беспилотников и организовывать работу так называемого "роя" с применением искусственного интеллекта, считает первый зампред коллегии ВПК РФ.

"Это одна из возможных картинок, которая потенциально говорит о том, что человеческая жизнь всегда выше и дороже. А возможность одного человеческого мозга гораздо выше, чем совокупность набора вычислительных машин", - сказал Ельчанинов.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета - С-70 "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо.

Согласно открытым данным, его взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Габариты "Охотника" (длина - 19 м, размах крыльев - 14 м) сопоставимы с параметрами Су-57. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.